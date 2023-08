VIDEO: Raketě by Prigožin neunikl, v oblasti běžně působí S-300, říká expert

Videa kolující po sociálních sítích zobrazují pád letadla Embraer, které Prigožin využíval pro své cesty. Svědci také popsali, že slyšeli jeden či dva výbuchy. To by podle Matěje Loudy mohlo značit právě sestřelení.

„V té oblasti by měl být systém S-300, který používala i naše armáda. V muzeu disponujeme například raketou S-200, ale systém je obdobný. Jde o vysoce účinné rakety, které dovedou zlikvidovat cíl na velkou vzdálenost, typicky právě letadlo,“ řekl Louda.

Ten i vysvětluje, jak celý systém protivzdušné obrany funguje. „Pokud pozemní obsluha zaznamená cíl a předá koordináty, jsou následně zpravidla odpáleny dvě rakety pro jistotu destrukce cíle. I jedna má vysokou úspěšnost, zhruba devadesát procent,“ popisuje postup.

„Raketa S-300 letí rychlostí okolo sedmi tisíc kilometrů za hodinu, umožňuje provádět manévry a bojová hlavice nese smrtící nálož desetitisíců kovových fragmentů. Ty spolehlivě zničí jakýkoliv cíl,“ dodává Louda.

Obrana dopravního letadla je nulová

Obrana proti raketě, která má zanesený cíl, je prakticky nemožná. A to i pro vojenské letouny. „Vzhledem k rychlosti rakety a možnosti manévrů je pro ni limitujícím pouze množství paliva. Letoun, který by se chtěl zásahu vyhnout, by musel opravdu náročně manévrovat a ani to nedává žádné jistoty se zásahu vyhnout,“ poukazuje na vlastnosti zbraně odborník.

Nehrálo by tak podle něj příliš roli ani to, kdyby šlo o vojenskou stíhačku k manévrům uzpůsobenou a navíc s trénovanou posádkou. „Dopravní letoun je pak jistým cílem bez šance úniku smrtícím střepinám,“ vysvětluje ředitel muzea.

Raketa cíl nezasáhne přímo, ale exploduje ve vzdálenosti v řádu metrů či desítek metrů od cíle. I to ale stačí k absolutní destrukci.

„Například bojová hlavice rakety S-200 obsahuje čtyřicet tisíc kovových fragmentů. Ty jsou explozí vymrštěny do okolí, k tomu se přidávají úlomky a zbytky rakety. Může stačit zásah jediným nepatrným úlomkem a ten se může stát pro letadlo fatálním, poškodit kabeláž, zabít. Většinou ale zasáhnou stovky i tisíce úlomků. Asi si dovedete představit, co to s technikou, ale i posádkou, udělá,“ vysvětluje systém, jakým je cíl zneškodněn, Louda.

Sestřel zatím potvrzený nebyl

Ruští vyšetřovatelé nyní uvedli, že zahájili trestní vyšetřování. Některé nejmenované zdroje ruským médiím sdělily, že se domnívají, že letadlo bylo sestřeleno jednou nebo více raketami země - vzduch. Potvrzeno to však nebylo.

I jediný fragment z bojové hlavice může být po zásahu cíle, typicky letadla, smrtící.

Ulomit křídlo mohla pochopitelně i nastražená výbušnina. Telegramové kanály Shot a VCHK-OGPU totiž tvrdí, že letadlo mohlo být odpáleno zevnitř zařízením v podvozkovém prostoru. Výbuch utrhl křídlo, které zasáhlo stabilizátor vzadu.

K havárii došlo přesně dva měsíce poté, co Prigožin vedl neúspěšnou vzpouru proti armádním špičkám, které obvinil z nekompetentnosti při vedení ruské války na Ukrajině.

Animace příbuzného systému BUK při ničení dopravního letadla v roce 2014 nad východní Ukrajinou: