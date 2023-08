Za Prigožinovu smrt Moskva nemůže, Západ lže, prohlásil mluvčí Kremlu

Vyšetřování havárie letounu, ve kterém cestoval Prigožin spolu se svými spolupracovníky, podle Peskova dál pokračuje. Na palubě stroje, který mířil z Moskvy do Petrohradu, zemřelo deset lidí. Letadlo ve středu spadlo v Tverské oblasti a příčina neštěstí není známá.

Na internetu se však kvůli Prigožinovým sporům s prezidentem Vladimirem Putinem nejvíce spekuluje o tom, že byl letoun sestřelen, nebo na jeho palubě explodovala bomba. Právě tuto druhou možnost pokládají nyní podle ruských médií vyšetřovatelé za nejpravděpodobnější. Oficiálně se ovšem uvádělo, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický čin.

Některé z ruských telegramových kanálů informovaly i o tom, že se šéf wagnerovců po svém nedávném návratu z Afriky, kde v uplynulých dnech pobýval, setkal právě s Putinem. To však Peskov nepotvrdil.

Ruský prezident ve čtvrtek vyjádřil soustrast příbuzným lidí, kteří byli na palubě letounu, a Prigožina označil za talentovaného podnikatele se složitým osudem, který udělal i vážné chyby. Před dvěma měsíci, kdy Prigožin vedl neúspěšnou vzpouru a jeho žoldnéři táhli na Moskvu, o něm šéf Kremlu mluvil jako o zrádci.

Sám Peskov byl nyní předmětem spekulací poté, co podivně „zmizel“, respektive se už tři týdny neukázal na veřejnosti. Z očí veřejnosti zmizel po kontroverzním rozhovoru pro deník New York Times. „Naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií, je to nákladná byrokracie,“ prohlásil mimo jiné v rozhovoru. „Vladimir Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než devadesáti procenty hlasů,“ pokračoval tehdy Peskov, který se nyní znovu objevil.