Je to divné, Prigožinův letoun najednou opravují, svěřila se letuška před smrtí

Mezi členy posádky, kteří zahynuli při havárii letadla Jevgenije Prigožina, byla i 39letá Raspopová. Podle zpráv kolujících na Telegramu měla letuška na výběr ze dvou letů, ale rozhodla se pro ten s Prigožinem. Krátce před tragédií žena popsala podivnou opravu letounu Embraer EMB-135BJ Legacy 500.

The Flight Attendant aboard the Embraer Legacy 600 Business Jet which Crashed in the Tver Region, Kristina Raspopova was only on the Flight today so that she could fly back to St. Petersburg for Work and was given a choice to either fly out of Moscow “Today or Tomorrow” she chose… pic.twitter.com/VmYDl0TE4O