Prezident Miloš Zeman zamíří za odboráři. Vystoupí na sjezdu ČMKOS

Na sjezdu odborů prezident Zeman naposledy promluvil před osmi lety, před čtyřmi lety ho nenavštívil.

Právě Středulu označil prezident Zeman za pravděpodobného kandidáta levice na příští hlavu státu. „Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily. Ale já očekávám, že se to stane a že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na levici bych si tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici bych si tipoval prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, no a Andrej Babiš říká, že je catch all party, to znamená, že bere voliče zleva i zprava, no a je-li v této pozici, lze mu přisoudit střed,“ řekl v únoru v Partii na Primě a CNN Prima News prezident Miloš Zeman.

Na sjezdu odborů chtěl v pátek vystoupit i expremiér Andrej Babiš, který i na místo konání osoobně dorazil, ale odboráři mu vystoupení nepovolili. Babiš si na to pak i stěžoval na Twitteru a Středula mu opáčil, že by šéf ANO měl zpytovat vlastní svědomí, protože on odboráře na sněm ANO ani nepozval. Dá se to už brát i jako pošťuchování příštích možných soupeřů o funkci prezidenta, ač Babiš chce definivní rozhodnutí ke kandidatuře říci až v září.

Účastníci sjezdu chtějí dnes debatovat o strategii pro příští čtyři roky. Středula už řekl, že centrála chce dál prosazovat rychlejší přibližování českých výdělků příjmům v západních zemích. V pátek Středula řekl, že růst platů ve veřejné sféře by se měl blížit inflaci a že odbory požadují zvýšení minimální mzdy o dva tisíce korun na 18 200 Kč hrubého za měsíc.