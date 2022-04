Nenechali mě mluvit, stěžuje si Babiš. ANO nás ani nepozvalo, opáčil Středula

Šéf hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš dorazil na volební sjezd odborové centrály ČMKOS, ale dočkal se něčeho, co moc nečekal. Předseda odborů Josef Středula ho přivítal, ale Babiše pak vystoupit hostitelé nenechali. „Mrzí mě to, protože jako premiér jsem se s odboráři scházel pravidelně a myslím si, že mám pořád co říct,“ postěžoval si Babiš na Twitteru.