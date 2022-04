Post šéfa odborů obhajuje Středula. Pak se rozhodne, zda zkusí i Hrad

Josef Středula působí ve funkci předsedy ČMKOS od dubna 2014, v letech 2005 až 2014 byl předsedou Odborového svazu KOVO.

Největší odborová centrála v Česku zastřešuje 31 svazů s několika stovkami tisíc členů. O pozice místopředsedů budou znovu usilovat nynější místopředsedové Vít Samek a Radka Sokolová.

ČMKOS si už před lety vybrala jako své hlavní téma zvyšování výdělků. Přišla se sloganem Konec levné práce. Tlačí na zvyšování minimální mzdy i platů ve veřejném sektoru. Minimální mzda se za poslední čtyři roky zvedla o čtyři tisíce korun na letošních 16 200 korun.

„Chtěl bych v prvé řadě obhájit pozici v ČMKOS a vůbec si neumím představit, že bych uvažoval o kandidatuře v situaci, kdybych sám nezískal podporu na domácím hřišti Tomuto tématu se, pokud budu věnovat, tak až po sjezdu ČMKOS,“ řekl dříve iDNES.cz Středula ke své možné účasti v boji o Hrad.

„Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásily. Ale já očekávám, že se to stane a že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na levici bych si tipoval předsedu odborů Josefa Středulu, na pravici bych si tipoval prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, no a Andrej Babiš říká, že je catch all party, tzn. že bere voliče zleva i zprava, no a je-li v této pozici, lze mu přisoudit střed,“ prohlásil v únoru v Partii na Primě a CNN Prima News prezident Miloš Zeman.

Na sjezdu ČMKOS vystoupí Zeman v sobotu dopoledne. Na sjezdu by již v pátek měli vystoupit šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS či ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

„Předpokládám, že ho o to požádáme jako sociální demokracie, pro mě by to bylo velmi logické,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda sociální demokracie Michal Šmarda.