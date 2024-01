Premiér Fiala letí na konferenci do Indie, jednat bude i s premiérem Módím

Fiala se chce v Indii především zabývat tématy spojenými s inovacemi technologií, ať už jde o nanotechnologie nebo medicínu.

„Proto také součástí delegace, která se mnou letí, jsou lidé z akademické sféry a předních vědeckých pracovišť,“ uvedl Fiala.

Fiala se v Indii setká také se svým indickým protějškem Naréndrou Módím. S ním bude jednat o posílení vztahů obou zemí, rozvoji obchodní a obranné spolupráce a společných vědecko-výzkumných projektech.

Projev na globální konferenci bude mít Fiala ve středu, pak ho pak čeká jednání s předsedou indické vlády a položí květiny k soše Mahátmy Gándhího.

Ve čtvrtek premiér navštíví Národní institut lékařských věd a výzkumu University Džajpur, stavbu Maříkova centra umělé inteligence, robotiky a kybernetiky a setká se se zástupci univerzity, místní vlády, podnikatelské komunity a start-upů.

Na summit Vibrant Gujarat dorazí podle The Hindu také například prezident Východního Timoru a nositel Nobelovy ceny za mír José Ramos-Horta či prezidenti Spojených arabských emirátů a Mosambiku. S hlavou Mosambiku Filipem Nyusim bude Petr Fiala také jednat.

Podle listu The Hindu se na českého premiéra při návštěvě nejlidnatějšího státu světa bude upírat pozornost i kvůli případu indického občana Nikhila Gupty, který je od června zadržován v Praze. Spojené státy americké viní Inda ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku a žádají jeho vydání.

Summitu Vibrant Gujarat se zúčastnil i předchozí premiér Andrej Babiš v lednu 2019 při své cestě, která zahrnovala i návštěvu Singapuru a Thajska. Byla to první premiérská návštěva z Česka v Indii od roku 2006, kdy zemi navštívil Jiří Paroubek. O pět let dříve byl v Indii jako premiér i pozdější prezident Miloš Zeman. Z prezidentů do Indie cestoval v roce 1994 Václav Havel a o 11 let později Václav Klaus.