Vláda v Indii tlačí na Apple. Vadí jí, že varoval opoziční politiky před hackery

Americký výrobce chytrých telefonů Apple v říjnu varoval indické opoziční politiky, že se do jejich telefonů mohli nabourat vládní hackeři. Indická vláda nyní Apple žádá, aby toto sdělení zmírnil. S odkazem na své zdroje to napsal americký deník The Washington Post.