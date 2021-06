Vláda útočí na nezávislou advokacii, zuří komora. Bude se bránit

V prohlášení označila advokátní komora postup vlády za bezprecedentní a hodlá se bránit „ráznou odezvou“. Reakci ministerstva průmyslu a obchodu, které je gestorem zákona, redakce shání.

Vládní nařízení, které kabinet Andreje Babiše schválil 10. května, se týká náplní jednotlivých živností, účinné bude od 1. července. Zavádí novou živnost nazvanou „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Obsahem živnosti má být mimo jiné „jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného jim obdobného útvaru“ nebo „při zakládání nebo správě svěřenského fondu“.



Představenstvo České advokátní komory (ČAK) uvedlo, že vláda dané nařízení schválila „v tichosti“ a bez jakékoliv konzultace s advokátní komorou. Krok vnímá jako útok na nezávislé postavení advokacie v celém justičním systému. Kabinet se podle ČAK snaží legalizovat protiprávní poskytovatele právních služeb.

Zákon o advokacii vylučuje, aby byly právní služby poskytovány podle živnostenského zákona. představenstvo České advokátní komory

Komora poukázala na to, že k poskytování zmíněných právních služeb bude stačit jen bezúhonnost a svéprávnost – vládní nařízení u těchto lidí nevyžaduje ani základní vzdělání. Podle ČAK také bude tyto lidi možné snadno ovládat prostřednictvím živnostenského úřadu i ostatních státních institucí.

„Nemusel by mít ani právnické vzdělání, nebyl by povinen chránit informace, které mu poskytl klienta ani by neměl žádnou z řady dalších povinností, které mají advokáti a za jejichž porušení jím hrozí postih, včetně vyškrtnutí ze seznamu advokátů,“ popsal pro iDNES.cz místopředseda ČAK Tomáš Sokol.



„Advokacie se bude pokusu legalizovat porušení zákona o advokacii ostře a všemi legálními prostředky bránit,“ uvedlo představenstvo. Zákon o advokacii totiž podle něj vylučuje to, aby byly právní služby poskytovány podle živnostenského zákona. „Zcela jistě vyčerpáme všechny dostupné prostředky, kromě jiného je zvažováno napadení vládního nařízení u Ústavního soudu,“ dodal Sokol.

Advokát: Už to funguje, velká změna to nebude

Podle advokáta Petra Němce však již nyní některé firmy právě tyto služby poskytují. „Založí svěřenský fond, spravují vklad a podobně. Jestli to jsou právní služby, je otázkou. Každopádně to firmy již dělají,“ upozornil. Sama komora přitom spravuje seznam „šmejdů“, tedy firem, které poskytují advokátní služby, ač advokáty nejsou. A tyto firmy komora na seznamu neeviduje.



„Je to taková administrativa, jako když si někde stáhnete vzor smlouvy. Myslím, že zas takové riziko tam není. Klientem navíc není běžný spotřebitel, bude to někdo, kdo chce založit akciovou společnost nebo svěřenský fond a ví, do čeho jde,“ míní Němec. Podle něj tak prakticky k žádné velké změně nedojde.



To ale Sokol popírá. „Nejde o zakládání obchodních korporací, označované souborně jako ‚ready made‘, které bylo na samé hraně dovoleného v závislosti na tom, co konkrétně bylo poskytováno. Podle nařízení vlády by do této živnosti mělo spadat i zastupování korporace při jakémkoliv právním jednání, tedy například v soudním sporu a tak dále,“ uvedl. To podle něj doposud rozhodně možné nebylo.



Advokátní komora vládní nařízení vnímá jako možnou odvetu. „Nelze vyloučit, že jde o reakci na kritiku právní úrovně vládních opatření přijímaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, kdy advokáti i jejich komora tvrdě hájili principy právního státu a nutnou ústavnost postupu moci výkonné,“ dodala k aktuálnímu vládnímu nařízení komora.

„Doufáme, že v naší snaze o zjednání nápravy nás všemi silami podpoří nejen advokáti, kteří si jako členové našeho stavu nepochybně uvědomují nebezpečnost tohoto přístupu státní moci, ale i zástupci dalších právnických profesí,“ uzavřela ČAK.