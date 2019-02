Nesystémový polotovar. Praktici i firmy nesouhlasí s novelou e-neschopenky

Jelikož se karenční doba od července ruší, zaměstnavatelé žádali zavedení e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Nový projekt měl být původně v provozu od letoška, odsunul se ale na příští rok.

Ministerstvo práce přišlo loni s novelou, aby lékaři do nasazení nového systému povinně od července posílali sociální správě část formulářů o pracovní neschopnosti elektronicky. Od roku 2010 to mohou dělat dobrovolně, využívají to asi čtyři procenta doktorů. Ministerstvo povinné zavedení nynějšího modelu označilo za první etapu e-neschopenek.

Praktici však současný model odmítají používat. „Současná podoba e-neschopenek je naprosto nesmyslná. Místo toho, aby lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům usnadnila život, postará se o pravý opak,“ domnívá se předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj by doktoři museli posílat správě formuláře elektronicky i papírově a zaměstnavatel by údaje on-line neměl.

Od července by měli doktoři podle projednávané novely sociální správě povinně posílat informaci o začátku a konci nemoci, a to nejpozději druhý pracovní den. Zaměstnavatelé by pak elektronicky o informace úřad požádali, ten by jim je do osmi dnů oznámil. Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého jsou pro zaměstnavatele tato pravidla nepřijatelná. „Návrh tak vlastně jen vytváří iluzi slíbené kompenzace (firmám za zrušení karenční doby), jeho využitelnost pro zaměstnavatele je nicotná,“ dodal Dlouhý.

Praktiky podpořila odborná Společnost všeobecného lékařství. Lékaři a komora vyzvali ministerstvo, aby novelu s povinnou nynější e-neschopenkou ze Sněmovny stáhlo a dokončilo opožděný projekt. S ním lékaři souhlasí, podíleli se na jeho vývoji. Podle sdružení praktiků je nesmyslné na půl roku zavádět nynější systém povinně, když by měl od ledna začít fungovat systém nový. I po jeho zavedení trvají doktoři na dvouletém přechodném období. Elektronické neschopenky by tak chtěli plně využívat od roku 2022.



O elektronické neschopence jednal před týdnem sněmovní sociální výbor. Šéf sněmovního podvýboru pro informačních systémy Lukáš Kolářík (Piráti) řekl, že povinné zavedení nynějšího modelu není od července reálné. Novela se totiž nejspíš nestihne včas schválit. Podle politického náměstka ministryně práce Robina Povšíka (ČSSD) technicky bude systém připraven včas. Sama ministryně Maláčová ve středu v reakci na námitky lékařů i firem oznámila, že v příštích týdnech rozhodne, zda se na e-neschopenky najede od července, či se počká na nový systém od ledna.