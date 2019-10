V pelhřimovské nemocnici začne test e-neschopenek, v Jihlavě mají obavy

„Čekáme na to, až nám specializovaná firma přiveze a nainstaluje software, který je k e-neschopenkám potřebný. To by mělo být ještě tento týden. Nejdříve bude elektronické neschopenky vystavovat oddělení chirurgie. Poté se budou postupně přidávat další odborné ambulance a všechna oddělení,“ uvedla mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo.



Vystavování e-neschopenek bude pro všechny zdravotnické organizace i praktické lékaře povinné od 1. ledna 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od novinky slibuje úbytek administrativy a zjednodušení celého procesu.

„Nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zaměstnavateli, sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ vyjmenovala výhody ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Jana Maláčová.

U e-receptů se Vysočině ladění vyplatilo

Do konce letošního roku bude Nemocnice Pelhřimov testovat software pro vystavování e-neschopenek i pro další krajské nemocnice.

„Rádi do pilotních projektů chodíme. Nemocnice jsou pak na ten ostrý start připravené. Během testování jsme schopni vyladit detaily, vyzkoušet celou náročnost. Udělalo se to tak i u e-receptů a vyplatilo se nám to,“ pověděl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Pelhřimovská nemocnice si ověří v pilotním projektu i využití elektronického podpisu lékaře. Ten sice MPSV ani ČSSZ nevyžaduje, ale podle hejtmana Jiřího Běhounka je důležitý.

„Žádali jsme, aby e-neschopenky měly stopu lékaře, který ji vystavil. MPSV a ČSSZ na tom netrvá, protože pro ně je partnerem pro neschopenku organizace. Po dlouhých jednáních a diskusích se nám podařilo dohodnout, že pelhřimovská nemocnice vyzkouší podpis na kartičku, které máme k podpisům elektronických receptů. To proto, aby nebylo sporu o tom, kdo neschopenku vystavil,“ poznamenal hejtman Běhounek.

„Myslíme si, že když e-podpis už máme a funguje, měl by být využitelný i pro tuto záležitost,“ dodal Novotný.

Pro pacienty pelhřimovské nemocnice se ale ani v době testování nic nezmění. Až do konce roku budou stále dostávat potvrzení pracovní neschopnosti fyzicky na několikastránkovém formuláři.

Panují zde jisté obavy, hlavně z nemocnice v Jihlavě

Tématu elektronických neschopenek se věnovalo také poslední zasedání krajského zastupitelstva. Poslanec, krajský zastupitel a lékař v jedné osobě Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) vznesl dotaz, jak jsou krajské nemocnice technicky vybavené na zavedení e-neschopenek.

Většina nemocnic má zastaralé informační systémy a vysoutěžit nového dodavatele se krajskému úřadu nedaří. „Mluvil jsem s některými pracovníky v IT a ti vyjádřili jisté obavy,“ řekl Kaňkovský krajským zastupitelům.

Podle vedoucího krajského odboru informatiky Petra Pavlince je připravenost jednotlivých nemocnic různá. „Největší problém očekáváme v Nemocnici Jihlava, kde dodavatel systému deklaroval, že nebude e-neschopenku podporovat. S nemocnicí řešíme další postup. Je zde stále možnost využívat bezplatnou aplikaci ČSSZ. Což lze, ale bude to nešikovné a zdlouhavé.“

Vladimír Novotný podotkl, že kraj teď bude prověřovat funkčnost této webové aplikace.

Také krajský předseda Sdružení praktických lékařů Jiří Havránek hledí na zahájení vydávání e-neschopenek poněkud s obavami.

„Máme tři měsíce do zahájení a ještě ani neproběhlo školení pro praktické lékaře ze strany správy sociálního zabezpečení. Jsme v očekávání a nevíme k tomu nic konkrétního. Myslím, že projekt není úplně připravený. Ale jednou to schválil parlament, můžeme mít námitky a myslet si, co chceme, ale musíme se tomu podřídit,“ dodal Havránek.