První stížnost na povinné testování. Podnět od dělníka přezkoumá soud

„V zastoupení svého klienta, který si nepřeje být jmenován, jsem podal k Nejvyššímu správnímu soudu žalobu na protiprávnost testování zaměstnanců,“ uvedl Naxera. Jde podle něj o dělníka z továrny na autodíly společnosti Faurecia. Bojí se ale problémů v zaměstnání, chce tudíž zůstat anonymní.

Povinné testování je podle Naxera a jeho klienta nezákonné, vylučuje jej totiž zákon o zdravotních službách a Úmluva o lidských právech a biomedicíně. „Zákon o zdravotních službách, občanský zákoník i úmluva o biomedicíně dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnut a testování je také nepochybně lékařský zákrok,“ stojí v žalobě, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici.

Nařízení ministerstva zdravotnictví o povinném testování nemá podle Naxery oporu ani v zákoníku práce, protože se nejedná o zdravotní způsobilost nutnou pro výkon práce. Oporu v zákoníku práce by podle něj mělo pouze testování nových zaměstnanců před nástupem do práce, nikoliv testování stávajících zaměstnanců.

„Dochází k situaci, kdy jsou zákony v rozporu, v takovém případě je nutno tento rozpor vykládat v souladu s ústavním pořádkem, do kterého patří i listina základních práv a svobod, která zaručuje občanům nedotknutelnost osoby i to že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Rozpor mezi zákony je nutno vykládat ve prospěch svobodné vůle občanů,“ stojí dále v žalobě.



Podle Naxera je navíc povinné testování v rozporu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů, známou také jako GDPR. Materiál zachycený na tyčince používané k odběru totiž podle něj obsahuje mimo jiné vzorek buněčné DNA. A ty jsou spojené s dokumentací konkrétního zaměstnance. Kromě toho by měly dle Naxery veškeré informace o zdravotním stavu zůstat mezi pacientem a jeho ošetřujícím lékařem.