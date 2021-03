Jednou týdně by se měly testovat i malé firmy a úřady, myslí si Havlíček

Povinné testování zaměstnanců by mělo brzy platit i pro malé podniky do 50 pracovníků a malé úřady, řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčový bude fungování testování v následujících dnech. Povinné testy by tak podle něj platily až pro 4,3 milionu lidí.