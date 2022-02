Polky se bojí otěhotnět, potrat řeší v Česku, říká mluvčí Ciocia Czesia

Interrupce jsou v Polsku možné pouze ve chvíli, kdy je prokázáno znásilnění, incest či když dochází k ohrožení života matky a dítěte. Před zhruba týdnem však v Polsku došlo k případu, kdy zemřela mladá těhotná žena, které lékaři nechtěli provést interrupci, přestože plodu nebilo srdce.

Byrteková na to reaguje se slovy, že je tato záležitost čerstvá a je to složitější. „Určitě to bylo medializované i díky rodině, která v otevřeném dopise obviňovala celou situaci ze smrti jejich dcery, manželky a matky,“ říká členka organizace.

Případ další zemřelé ženy po zpřísnění zákonů vyvolal také řadu protestů. „Bylo to velké téma, protest byl například ve Varšavě. Je to hodně diskutované na sociálních sítích, zda za smrt může zpřísnění zákonů,“ řekla Byrteková.

Úmrtí žen však nechává politiky stále chladnými a situace se nijak výrazně nemění. „Situace se nezměnila ani během několika měsíců. Protesty jsou často, někdy i jednou za měsíc. Politici ale podle mě věděli, že to tak bude. Nálada proti potratům už vládne přibližně třicet let a to od roku 1993, kdy byl zákon schválen,“ vyjádřila se Byrteková.

Doktoři se bojí něco dělat

Podle slov Byrtekové je strach lékařů z provedení interrupce výsledkem třiceti let, kdy v zemi platí takto přísná pravidla. „Za těch třicet let nebyla však žádná kauza, kdy by měl lékař problém z provedení ilegálního potratu. I když víme, že se v Polsku provedou tisíce a tisíce potratů.“

Mezi jeden z nejmedializovanějších případů patří smrt třicetileté Izabely, která zemřela na následek septického šoku. Lékaři nechtěli provést ženě interrupci do chvíle, dokud nepřestane plodu bít srdce či nezačne samovolný porod. „Bylo zcela zřejmé, že to ovlivňuje život pacientky a byl to tedy jeden z důvodů (provedení potratu). Je těžké tedy říct, proč se lékaři báli ho provést,“ řekla Byrteková k případu.

Na organizaci Ciocia Czesia se obrací Polky zejména kvůli informacím. Ptají se třeba, jak to chodí v České republice a sdělují jejich stádium těhotenství. „My jim předáváme informace. Část se rozhodne pro bezpečné a legální řešení provést potrat doma, kdy si dají prášky. Část z nich třeba odcestuje,“ říká členka organizace.

Polky se bojí otěhotnět

„Ony se snaží otěhotnět a pak se tam třeba vyskytne nějaký genetický problém, vada a budou se bát, co s nimi bude. Minulý rok byla porodnost v Polsku rekordně nízká. Může to být tedy jeden z důvodů, že se bojí, zda jim bude poskytnuta lékařská péče, kterou si zaslouží,“ vyjadřuje se k situaci Byrteková.

Ženy tedy jezdí za potratem často do České republiky. Podle slov Byrtekové je to u nás navíc pro Polky stoprocentně legální, přestože v Polsku to je naopak. „Pokud někdo najde potratové pilulky doma, tak je to zatím i tak legální. Stejné je to s přicestováním do Česka.“

Potrat může vyjít i na 30 tisíc korun

Potrat si musí zaplatit Polky samy, jelikož nemají v Česku pojištění. Není to však levná záležitost. „Zákrok do 12. týdne stojí okolo 12 až 13 tisíc korun. Pro Česky je to daleko levnější, jelikož všechny vyšetření hradí pojišťovna. Potraty po 12. týdnu mohou přesáhnout částku i 30 tisíc korun,“ dodala.

Problémem je podle Byrtekové i to, že si ženy na potrat nemohou našetřit, jelikož se jedná o urgentní záležitost, která se nemůže odkládat. I přesto, že je potrat obyčejný lékařský zákrok, je stále stigmatizovaný a Polky se bojí požádat o pomoc i rodinu. „Máme tedy sbírky i od lidí a jsme schopni zaplatit část zákroku nebo celý zákrok,“ doplnila.

Dalším kritizovaným krokem vlády je zavedení registru těhotných žen, který by měl být první půl rok dobrovolný. „Vzhledem k situaci v Polsku je to však šílené a je to další nátlak na ženy. Pokud chceme v Polsku zvýšit porodnost, není to dobrý nápad,“ doplnila členka organizace.

Proti zpřísnění potratového zákonu bylo přitom osmdesát procent Poláků. „Jsme konzervativní, ale jsme hodně progresivní. Vláda je arogantní vůči lidem. Protesty byly měsíce a vláda to ignorovala. Čím dál více lidí je teď proti vládě. Hraje v tom roli podle mě také církev a různé lobbistické skupiny. Vláda tlačí víc a víc a lidé jsou naštvaní,“ řekla Byrteková.

Počet žen, které kontaktují organizaci se pohybuje okolo stovky.„Kontaktuje nás přibližně 100 žen za měsíc, ale neznamená to, že jich tolik přijede do Česka. V Polsku jsou však desítky tisíc případů potratů mimo systém a to bylo i před zpřísněním. Potraty mimo systém jsou tedy standardem. Pouze se ukázalo, jak je krutá vláda,“ dodala na závěr.