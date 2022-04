KOMENTÁŘ: Alfa samci vrací úder. Proč ve světě roste podpora antifeminismu

Vidíme také, že extrémistické skupiny verbují své členy spíše než přes rasové teorie skrze konstrukce mužské a velmi mužné identity a prosazují myšlenky návratu k tradičním patriarchálním strukturám. Otevřeně sexistické chování pomohli masově normalizovat lidé jako Jair Bolsonaro či Donald Trump.

Tyto skupiny útočí také na imigranty a členy LGBTQ+ komunit, marginalizují zranitelné skupiny obyvatel. Často také dezinterpretují myšlenky a cíle feministického hnutí a pomyslně jej shazují tím, že rovnosti už bylo dosaženo, a proto je feminismus přežitek.

Hlavně udržet status quo

Přesto i ve vyspělých zemích po celém světě dochází k pokusům o legální zákazy potratů, ženy stále představují většinu světových obětí domácího násilí, chudoby, negramotnosti, zneužívání, moderního otroctví a obchodu s lidmi.

Stále mají nižší platy a leží na nich nálož neplacené domácí práce, bez které bychom se jen velmi těžko obešli. Konzervativci po celém světě se ohánějí náboženskými i morálními zásadami a často citují třeba z bible.

Antifeminismus vytváří až bizarní aliance, když spojuje Vatikán s Íránem i Rusko se Spojenými státy a vhání do jednoho šiku zpátečnické muže (ale i ženy), kteří si nepřejí vidět, jak se rekonstruuje tisíce let starý status quo, podle kterého svět patří dominantním alfa samcům. Nejen v covidové, ale i v ukrajinské krizi vidíme, kam takoví lídři přivádějí svět.

Ale co když nejde jen o úsměvný záchvat, poslední křeč skomírajícího patriarchátu? Co když se toto nové paradigma s řadou dobře organizovaných a dobře zajištěných antigenderových herců a lidových vypravěčů snaží vykonstruovat ve společnosti nové narativy, ptá se například maďarská profesorka genderových studií Andrea Petö. Ta mimochodem od doby, kdy Maďarsko genderová studia zakázalo, působí na Vídeňské univerzitě.

Realitu, ve které jsou lidská a ženská práva zcela překrucována. Kde svoboda znamená útlak, život znamená zákaz potratů a mateřská práva nahrazují práva žen. Ze zprávy, kterou začátkem března publikovala společnost Ipsos na základě výzkumu ve 30 zemích, vyplynulo, že jeden ze tří mužů považuje feminismus za škodlivý. Proč se vracíme do devatenáctého století?

Říkáte, že feminismus není potřeba?

Začátkem roku 2019 byla na univerzitě v Göteborgu nalezena bomba před vchodem do oddělení gender studies. Ve stejném roce zaznamenala německá politická strana AfD, která se netají svými otevřeně rasistickými sexistickými a xenofobními postoji, rekordní úspěch ve volbách hned ve dvou německých státech.

Na druhém konci světa řekl nově zvolený prezident Jair Bolsonaro ve své inaugurační řeči: „Sjednotíme lidi, zachráníme rodinu, budeme respektovat náboženství a naše židovsko-křesťanské kořeny, bojovat s genderovou ideologií a chránit naše hodnoty.“

V České republice se dodnes nepodařilo ratifikovat Istanbulskou úmluvu, kterou jsme se zavázali přijmout v roce 2018.

Polsko v roce 2021 okleštilo přístup k legální interrupci takovým způsobem, že Evropský parlament mluví o porušování demokratických principů.

Nejpřísnější protipotratový zákon v celých Spojených státech, který nedovoluje po 6. týdnu těhotenství podstoupit interrupci ani obětem znásilnění či incestu, začal loni platit v Texasu.

Snaha ukazovat ženám, kde je jejich místo, by snad jen těžko mohla být patrnější. Opravdu nepotřebujeme feminismus? Jedno je celkem jisté, to že feminismus není mrtvý, nedokazují jen stále přetrvávající nerovnosti a oprese ženy, ale i síla hnutí, která by ho nejraději úplně celý zakázala.

Přísný potratový zákon v Polsku pobuřuje nejen občanky a občany této země, ale i evropské politiky.

Bizarní aliance těch, jejichž čas končí

Spousty ultrapravicových a ultrakonzervativních veřejně činných lidíse záměrně projevují rasisticky, sexisticky a homofobně a transfobní, záměrně dezinterpretují feminismus a genderovou rovnost, stavějí z něj příslovečného „slaměného panáka“.

Přestože fungují různými způsoby, antifeministická hnutí překvapivě sdílí obdobné narativy po celém světě. Nejdříve rozdělí svět na my a oni. Oni jsou tradicionalisté a nacionalisté, kteří tvrdí, že chrání děti, rodinné hodnoty, pořádek a někdy i náboženství, před progresivisty a liberály, kteří naopak tradiční hodnoty ničí, dětem ubližují a vůbec se podílejí na konci naší civilizace.

Termín genderová ideologie se stal symbolickým lepidlem pro všechny, kteří proti tomuto zlu chtějí vést svatou válku. Dokonce se jí někdy říká kulturní válka, válka ideí a ideologií.

Pět nejčastějších oblastí, se kterými mají antifeministé problém, jsou práva LGBTQI+, gender studia, sexuální a reprodukční práva, sexuální výchova a výchova k rovnosti. Vytvářejí „nesvaté“ aliance napříč ortodoxními, katolickými i muslimskými komunitami, pravicovými sekularisty, nacionalisty a konzervativci.

Všechno zlé může být k něčemu dobré

Zatímco jihokorejské ženy jsou zděšené výsledky prezidentských voleb, frustrovaní incelové (lidé žijící v nedobrovolném celibátu – pozn. red.) po celém světě poslouchají Jordana Petersona a u nás se kvóty pro rovné zastoupení mužů a žen v rozhodovacích funkcích stále považují za vtip, stále nemáme manželství pro všechny a stále sterilizujeme translidi, minulý týden se za hlasitého řevu celého českého internetu odkopalo Hnutí pro život.

Tato organizace zareagovala na snahu Čechů dodat ukrajinským obětem znásilnění ze strany ruských vojáků co nejrychleji „pilulku po“ tak, že těmto ženám doporučovala psychologickou pomoc nebo pepřové spreje. A v dlouhodobém horizontu pak pátrání po otcích dětí, které svým násilnickým jednáním zplodili, a vymáhání alimentů.

Hnutí, které „nesoudí, ale pomáhá“ s oficiální podporou České pošty, měst i mnoha známých osobností, začali kritizovat i mnozí konzervativci, protože toto bylo trochu moc i na ně.

Dobrou zprávou na konec proto je, že jestli to něco naznačuje, tak že to s naší společností není tak zlé, jak by se mohlo při letmém pohledu do Česka zdát. Tak jen houšť a větší kapky.