Sebevrah často chce, abychom ho zabili my a zemřeli i další lidé, říká vyjednavač

Nedílnou součástí policejní práce se vyjednávání stalo v roce 2003. Počátky se ale datují do 80. let 20. století, a to kvůli zvýšené hrozbě únosů letadel ze zemí takzvaného východního bloku. Když dojedu na místo, rozhovor o práci policejních vyjednavačů získává zcela jiný rozměr. Nejde totiž o běžnou služebnu, ale o velitelství Útvaru rychlého nasazení (URNA). Jeho příslušníci (stejně jako třeba vojáci z 601. skupiny speciálních sil) podléhají utajení. Jejich identita je přísně střežena. Nemůžeme proto uvést vyjednavačovo celé jméno, ačkoli ho redakce zná.

Kde vyjednavači nejčastěji zasahují?

Nejčastěji v Praze, následně v Moravskoslezském kraji, který je poměrně dost specifický. Když se budeme bavit hrou čísel, tak je to nyní zhruba 130 akcí ročně. Oproti dřívější době se začíná měnit skladba incidentů, které řešíme.