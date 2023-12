VIDEO: Policejní hrdinové. Napřed hledání vraha, pak záchrana zraněných

Vražedná střelba v Praze Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběrech je patrné, že policisté po příjezdu k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bez váhání vstupují do budovy. „Začátek je nekoordinovaný, jde o to, aby se hlídky dostaly do kontaktu s pachatelem co nejrychleji a přerušili jeho činnost,“ uvedl vedoucího pohotovostní motorizované jednotky Josef Jeřábek.

Hlavním cílem policistů bylo dostat se co nejdříve do kontaktu s útočníkem. V budově fakulty se policisté tedy rozeběhli do všech pater, aby eliminovali útočníka nebo na sebe upoutali pozornost.

Útočník po vstupu policistů nestřílel, tudíž policisté nevěděli, kde se nachází. Studenti následně policisty navedli, že střelec je v horních patrech budovy.

Na místo útoku se stahovaly další policejní jednotky. Následně byl uzavřena oblast okolo Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, které se pohybovaly v okolí fakulty.

Potom policisty informovali kolegové zvenčí, že útočník se nachází na střeše fakulty. „Útočí se ze všech směrů, byť ten prostor nebyl úplně přehledný, protože vchod na střechu nebyl dobře značen. Nemohli jsme ho ze začátku najít,“ popisoval Jeřábek.

Pachatele pak obklíčili. „Jak ucítil, že se kolem něj utahuje smyčka, tak zvolil obvyklý způsob, a to je sebevražda,“ dodal Jeřábek.

Velitelé zákroku začali hned po útoku organizovat pomoc zraněným. Nastavili bezpečný koridor a poskytli první pomoc. Zároveň se snažili dostat budovu pod kontrolu, aby bylo možné bezpečně transportovat raněné a evakuovat osoby. Zraněné policisté přenášeli ven v plachtách.

Na dalším záběru je vidět, jak se studenti v jednotlivých třídách zabarikádovali, aby se k nim útočník nedostal. Policisté museli některé dveře vypáčit, jelikož jim studenti odmítali otevřít.

Studenti vycházeli ze školy s rukama za hlavou, aby si policisté byli jistí, že u sebe nemají zbraň.

Policie zadržela muže, který vyhrožoval

Na dalším videu lze vidět, jak několik těžce ozbrojených policistů vstupuje do budovy, kde přebýval muž, který vyhrožoval tím, že napodobí útok střelce z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Poté, co se policisté dostali po schodech k bytu muže, odstřelili zámek u vchodových dveří. Následovalo několik výstřelů a policisté vstoupili do bytu muže.

„Stůjte,“ ozývalo se od policistů po vstupu do bytu. Slyšet bylo i několik dalších výkřiků. Pachatel byl následně zadržen a jeho úkony byly zatím kvalifikovány jako šíření poplašné zprávy.

„Od včerejška (čtvrtka) evidujeme několik konkrétních případů lidí, které hrůzný čin (údajně) inspiroval a chtějí jej následovat. Okamžitě reagujeme, pokud něco takového ve svém okolí zaregistrujete, volejte 158,“ uvedla ráno policie na síti X.