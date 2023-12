VIDEO: Policejní hrdinové. Na takový masakr nepřipraví ani deset výcviků

Vražedná střelba v Praze Sledovat další díly na iDNES.tv

„Podobných tísňových volání, kdy lidé volají, že slyšeli střelbu a podobně, je podle něj mnoho,“ říká Bohuslávek. Tentokrát se na rozdíl od většiny případů nejednalo o petardy. „Jedete na místo a nevěříte tomu. V podstatě jsme tomu uvěřili až v polovině zákroku,“ říká.

Policisté prochází řadou výcviků, které se snaží přiblížit skutečnosti obsahují i napodobeninu krve a lidi hrající zraněné. Realita svou syrovostí a surovostí je zaskočila. „Když jsme byli na místě, měli jsme pocit, že cvičíme a že někdo vyběhne a řekne stop,“ popisuje.

„Člověka nepřipraví ani deset výcviků“

Zasahující policistka Nela Musálková nečekala, že něco podobného někdy zažije. „Byl tam hrozný chaos. Lidi tomu nevěřili – jak já, tak kolegové, kteří byli na místě. Na vlastní uši pak slyšíte, že se střílí,“ vypráví.

„Na to se člověk nedokáže připravit, i když může mít deset výcviků denně,“ pokračuje. Podle Bohuslávka studenti v daný moment reagovali naprosto správně.

„Studenti se zamkli ve třídách a zabarikádovali se. Samozřejmě byli vyděšení, takže ani nereagovali na naše výzvy a muselo docházet k násilným vstupům do tříd,“ říká s tím, že šlo o desítky násilných vstupů do učeben. Dodal, že při vstupu do místností policisté neví, kdo v nich je, takže bylo potřeba zachovat ostražitost.

„Bylo potřeba všechny osoby vynést. Bylo to náročné, páté patro a policisté je všechny museli vynášet v rukou. Bylo to strašně fyzicky náročné. Policisté ze sebe vydali všechno,“ zakončil.