Policie řeší anonymní oznámení, které hrozí výbuchy v obchodních centrech

„V souvislosti s anonymním oznámením obsahujícím hrozbu výbuchů nákupních center na celém území Česka přijala policie adekvátní opatření. Bezprostřední nebezpečí již nikomu nehrozí, po autorovi výhrůžky pátráme,“ uvedla na Twitteru policie asi hodinu po prvním, ještě ne zcela konkrétním oznámení.

„Jednalo se o výhrůžky týkající se to otravy nebo respektive umístění nějakých výbušnin do obchodních center. Zatím se to řeší. Nic bližšího k tomu nedáváme než je na Twitteru,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Ministr vnitra Jan Hamáček pro iDNES.cz dodal, že nemůže sdělit bližší informace, dokud policie věc neprošetří. „Když nemůžeme říct jaké nebezpečí hrozí, tak to nemůžeme říct. Nechte to na policii,“ doplnil.