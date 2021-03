Nábory nováčků při pandemii: policie online, armáda zrušila fyzické testy

Pandemie koronaviru se promítla také do náboru nováčků k policii a do armády. Většina přijímacího řízení se přesunula do onlline prostoru. U policie, které chybí 4 tisícovky členů, se prezenčně konají pouze fyzické a psychické testy. Armáda kontrolu fyzické zdatnosti vypustila úplně.