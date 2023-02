Branná výchova začíná na školkách. O válce se ale nemluví, říkají vojáci

Školáci z prvního stupně základní školy, ale i děti ze školek, se s armádou seznamují zábavnou formou pomocí her, soutěží a hudebních ukázek částí melodií ze známých pohádek a dětských filmů.

„Děti se seznámí s jednotlivými hudebními nástroji i s činností vojenské hudby, s úkoly armády a také s uniformou. Program koncertu je tradičně složen zejména z pohádkových melodií Princezna ze mlejna, Pyšná princezna, Pat a Mat nebo Tři oříšky pro popelku. Koncert trvá hodinu a návštěvnost je v rozmezí 70 až 160 dětí,“ říká Marcela Němcová z posádkového velitelství.

Vysvětlují přínos armády, o válce se nebaví

„Dětem při koncertech vysvětlujeme přínos armády, že pomáháme tam, kde je nás třeba. Při covidu, tornádu, povodních, ale o současném dění na Ukrajině se nezmiňujeme vzhledem k jejich nízkému věku. Od toho je program POKOS (Příprava občanů k obraně státu, pozn. red.), kde si ty starší mohou i osahat zbraně. Těm nejmenším armádu představujeme jen lehkou, zábavnou formou,“ dodává.

Tyto koncerty jsou již letitou tradicí olomouckých hudebníků. Konají se v zimních měsících, v období před hlavní sezonou protokolárních aktů a státních svátků. Jsou dělány formou praktických ukázek a zapojení nejen dětí, ale i učitelského sboru do akce.

„Potřebujeme, aby s námi děti komunikovaly, v tomto případě převážně zpěvem. Praktická ukázka a interakce je pro ně mnohem přínosnější, než když jen sedí a poslouchají,“ řekl Tomáš Hruška, který má koncerty na starost.

V rámci výchovných koncertů pro školky se děti zábavnou formou dozví nejen o hudebních nástrojích vojáků, ale i o armádě

Zábavnou formu a pojetí programu si pochvalují i ředitelé škol. „S armádou spolupracujeme dlouho. Byl u nás POKOS, to je pro ty starší, pro nejmenší byl před pár dny koncert. Dětem se to moc líbilo a když bude další možnost, budeme moc rádi, když nám armádní hudebníci zahrají. U pohádkových melodií si na dětství zavzpomínal nejeden kantor,“ chválí si Libor Zřídkaveselý, ředitel Základní školy a mateřské školy Kotlářská v Brně.

POKOS představuje žákům a studentům armádu i zbraně

Žákům druhých stupňů základních škol, ale i studentům středních škol je určen program ministerstva obrany POKOS. Vojáci oproti koncertům pro ty nejmenší nepředstavují dětem jen účel armády, ale i vojenskou techniku a zbraně. Žáky a studenty vzdělávají v sebeobraně, topografii a první pomoci.

„V rámci projektu POKOS připravujeme děti a dospívající mládež na mimořádné situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat a zároveň je učíme, jak se v takových situacích zachovat. Těmito aktivitami chceme zvýšit povědomí o tom, že obrana státu není záležitostí jen profesionálních vojáků a ozbrojených sil, ale všech občanů České republiky. Branná povinnost s profesionalizací armády nevymizela,“ představila projekt Jana Novotná ze Sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany, pod kterou od ledna letošního roku POKOS spadá.

V rámci projektu POKOS si děti zkouší i manipulaci se zraněným

Význam členství v NATO

„Na přednáškách se dozví, jaké rozlišujeme krizové stavy, proč vstupujeme do mezinárodních organizací nebo jaké úkoly musí vojáci v rámci své profese plnit. Vojáci dětem vysvětlují, co dokážou zbraně hromadného ničení, nebezpečí jaderných havárií nebo co dělat, když dojde k úniku chemických látek. Na základě toho si mohou vyzkoušet protichemické obleky a masky,“ dodává Novotná.

Žáci se od vojáků dozvěděli mimo jiné vše o technice pro detekci chemických látek a vyzkoušeli si protichemické obleky a ochranné masky.

Školy projekt POKOS podle slov Novotné vítají a uvědomují si jeho důležitost i význam. „Děti si z našich akcí odnášejí cenné rady, které jim a nebo jejich blízkým mohou zachránit život. A když se před děti postaví voják v uniformě a předvede jim, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, tak to má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný.“

Ukázky na školách se liší jak pojetím, tak i představením techniky. Záleží, s jakým vojenským útvarem v daném kraji program spolupracuje.

„Například ve Středočeském kraji s námi spolupracuje 21. základna taktického letectva Čáslav, kde nechybí přednáška pilota stíhačky, který vypráví o tom, co taková práce obnáší, jak na něj působí přetížení nebo jak důležitá je fyzická příprava. V Moravskoslezském kraji jsme dětem ukázali průzkumné bezpilotní prostředky,“ říká Daniela Hölzelová, která s týmem z resortu obrany po školách jezdí a problematiku zná dokonale.

POKOS Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti. K doplnění a zatraktivnění výuky probíhají na základních a středních školách prezentační akce, pořádané odborem komunikace Ministerstva obrany v součinnosti s jednotlivými organizačními celky rezortu.

„Pro žáky a studenty nejde jen o pomyslné ulití se z běžného vyučování, ale o velmi užitečnou formu vzdělávání. Na školách přednášejí i vojenští zdravotníci, kteří mají mnohdy zkušenosti z misí. Dětem ukazují konkrétní příklady první pomoci, kterou si mohou na figurínách vyzkoušet. Nahmatat puls, zkontrolovat dýchání, uvést do stabilizované polohy, ošetřit zlomeninu, provést Heimlichův hmat. To vše se učí a může pomoci zachránit životy,“ dodává Hölzelová.

V rámci projektu jsou organizovány i Sportovní dny s Armádou ČR přímo na vojenských útvarech, kde děti rozvíjejí především svoji fyzickou zdatnost, která, jak je známo, potřebuje zlepšit.

POKOS je také představován na akcích určených pro veřejnost, jedná se například o Den pozemního vojska Bahna, Den integrovaného záchranného systému, Dopravně bezpečnostní den, Den válečných veteránů, či dětské dny.

„Naším cílem je dostat POKOS co nejblíže k veřejnosti a oslovit mladou generaci, proto se snažíme projekt maximálně rozšířit do škol. V minulém roce byl spuštěn v Moravskoslezském kraji pilotní projekt, kdy se do programu zapojili vojáci aktivní zálohy, vojáci v záloze a vojáci ve výslužbě. Tento model chceme do budoucna aplikovat do všech krajů,“ říká Novotná.

Právě přítomnost veteránů dodává programu na důležitosti, vojáci mohou dětem předat své zážitky a zkušenosti z misí. Pro své posluchače, žáky a studenty jsou autoritou, ale i vzorem.