Přepadli mě piráti, pomoz. Podvodníci vylákali z osamělých žen statisíce

Šestačtyřicetiletá Hana z Teplic žije léta bez partnera, jen s desetiletým synem a nemocnou matkou. Předchozí vztahy jí nevyšly, proto když jí na Facebooku přišla zpráva od neznámého muže, hluboko v srdci doufala, že by to tentokrát vyjít mohlo. Američan z Tennessee, vdovec, fešák. Zahrnoval ji zamilovanými zprávami a sliboval společnou budoucnost.

Záhy se však ukázala jeho pravá motivace. Šlo mu jen o peníze. Ačkoli jeho historka o plavbě na lodi, kterou přepadli piráti a on nutně potřebuje peníze, aby mohl rychle zachránit své cennosti, zněla jakkoli fantasticky a nepravděpodobně, Hana mu věřila.

A není jediná. Žen, které naletěly na stejnou báchorku, přibývá. Jedna poslala podvodníkovi skoro 400 tisíc, jiná dokonce přes dva miliony.

Jak je muž dokáže přimět k něčemu, co by za normálních okolností neudělaly?

„Byl neuvěřitelně přesvědčivý, emotivní, posílal mi srdíčka, zamilované vzkazy, romantické písničky. Každý den, ve dne, v noci, tři měsíce. Chystal se za mnou přijet a plánoval společnou budoucnost. Když je ženská sama, snadno té vidině podlehne,“ líčí Hana.

Stačilo napsat ‚Hello‘

Začalo to jediným slovem. „Poslal mi jen ‚Hello‘ a já si ho přidala mezi přátele,“ vypráví. „Ptala jsem se ho, jak se dostal zrovna na můj profil, napsal, že mu ho nabídl Facebook a jak je za to vděčný osudu.“ Ve skutečnosti si její profil vybral nejspíš z jiných důvodů. Hana v něm uváděla, že je nezadaná, a sdílela melancholické, smutné příspěvky.



Zpočátku si řekla, že se při komunikaci s ním aspoň zdokonalí v angličtině, ale pak to přerostlo. Následovala velmi intenzivní komunikace. Muž, jenž si říkal Kevin Peterson, psal každý den nejméně deset vzkazů. Posílal jí své fotky z pláže a žádal její. Lichotil jí, psal, jak moc se mu líbí, věděl přesně, kam osamělou ženu zasáhnout. „Třeba, když psal, že je pořád pryč, že svou šestiletou dcerku Brendu vůbec nevidí a jaké já mám štěstí, že jsem denně se svým synkem, kterému můžu dávat každý den pusu na dobrou noc,“ líčí Hana.

„Peterson“, o jehož pravém jménu se dá pochybovat, o sobě tvrdil, že je architekt, který hodně cestuje, aby prý dohlížel na stavby. Sliboval Haně, že za ní přiletí, a jen tak mezi řečí se zmínil, že je bohatý a po příletu jí v Česku koupí auto. Nejspíš, aby jí imponoval ještě víc.

„Měl už jen dodělat poslední kšeft v Turecku a najednou napsal, že jeho loď u tureckého pobřeží přepadli piráti. Vyděsilo mě to. Psal, že jsem jediná, komu může věřit a že mi právě poslal zásilku se všemi svými penězi, osobními doklady, cennostmi a šperky,“ vypráví Hana.

Lásko, půjč mi tisíc dolarů

Byl v tom háček. Měla zaplatit tisíc dolarů, aby jí to přepravní firma doručila na její adresu domů. Muž jí dokonce na Messenger poslal kopii údajného certifikátu firmy a na e-mail jí dorazilo oznámení od někoho, kdo se vydával za zástupce přepravní společnosti a podával jí instrukce, jak má zaplatit.



Odepsala, že tisíc dolarů je moc, že tolik má na jídlo pro sebe, matku a syna na dva měsíce. Naléhal na ni, že jinak ta zásilka zůstane u přepravce a on už se k ní nikdy nedostane. Navrhoval, aby zaplatila a těch tisíc dolarů si pak vzala z jeho balíčku, až k ní dorazí.

„Věřila jsem mu a opravdu jsem přemýšlela, kde ty peníze vezmu. Chtěla jsem si i půjčit. Až kolegyně v práci mě odrazovaly, ať to nedělám, že je to podvod. Nakonec jsem mu napsala, že je mi to líto, ale nemůžu zaplatit. On mě ještě chvíli přemlouval a nakonec napsal, že mi tolik věřil a já jsem ho zklamala.“

To byla „Petersonova“ poslední zpráva. Po ní smazal profil na sociální síti a už se neozval. Není jasné, jestli je to Čech, nebo cizinec. Podle Jany používal hovorovou angličtinu a ve skupině přátel měl pět cizinců. „Dodnes mívám trochu výčitky, že jsem mu nepomohla,“ dodává Hana.

Podobných případů podle kriminalistů přibývá

Jenže se stejnou báchorkou to podvodníci (možná ten samý) zkouší i na jiné ženy. Ty zaplatily, ale balíček jim nikdy nedorazil. Jen na Královéhradecku kriminalisté evidují za poslední měsíc už tři taková oznámení. A platbou za zásilku to nekončí. Třiašedesátiletá žena z Hradecka dala podvodníkovi „přepadenému piráty“ téměř 400 tisíc korun za různé platby včetně letenky. Slíbil, že po přistání se ozve, žena čekala marně.



Ve středu policisté informovali o případu třiačtyřicetileté ženy z Břeclavska, která se loni v prosinci seznámila s podvodníkem na internetové seznamce. Rovněž ona uvěřila, že jí muž vydávající se tentokrát za lodního inženýra zasílá zásilku cenností a peněz z obav před piráty. Na různé smyšlené poplatky mu dala přes dva miliony.