Podvodníci rozehráli obří „letadlo“, z lidí vylákali 398 milionů korun

Pokud by měl Krajský soud v Ústí nad Labem svolat všechny lidi poškozené v případu obřího podvodu na principu pyramidové hry neboli letadla, nestačila by žádná z ústeckých tělocvičen, a dokonce ani velký sál místního Domu kultury. Soud by si musel pronajmout hokejový stadion, kam se vejde 4750 sedících diváků, a to by ještě tisícovka poškozených musela stát.



Jde o jednu z nejrozsáhlejších kauz, jen obžaloba má 140 stran a spisový materiál bez příloh měl na začátku soudního líčení 112 tisíc stran. Nyní i s přílohami zaplní celou jednu jednací síň.

Obhájci se teď se soudem dohadují, kolik poškozených v procesu vyslechnout. Advokáti by nejraději, aby u soudu promluvili všichni a dokázali, že značná část z nich vůbec nebyla poškozena a že někteří na jednání obžalovaných dokonce vydělali. A tudíž ukázat, že celková výše škody, jež oficiálně činí bezmála 400 milionů, je nesmyslná.

Soudkyně Jana Kurešová odmítá všechny vyslechnout. „To jsem rovnou řekla, že ne. Výslech každého poškozeného i s dotazy obžaloby a obhájců zabere skoro dvě hodiny, takže za den jich vyslechneme šest, a to je maximum,“ vypočetla soudkyně. Při těchto počtech by všech 5851 lidí vyslýchala skoro čtyři roky, a to by každý pracovní den od rána do večera nemohla dělat nic jiného.

Proto se s advokáty domluvila, že tento týden vyberou jen vzorek lidí, jejichž část soud vyslechne. „Doufám, že jich nebude moc. Jsem ochotna vyslechnout kolem dvaceti třiceti svědků, kdyby jich obhájci chtěli víc, to už bych zamítla,“ doplnila Kurešová.

Před soudem stojí tři lidé, které obžaloba viní z toho, že v letech 2000 až 2006 vylákali 398 milionů korun od 5851 lidí. Jako členové obchodní společnosti Rhinoceros zMostu podle spisu rozjeli od 25.května 2000 do 23. dubna 2006 projekt Avalanche, později Avareal. V nich podle vyšetřovatelů nabízeli lidem rychlé a snadné zbohatnutí.



Oběti musely za vstup do projektu složit 68 tisíc korun akciové společnosti Rhinoceros. Částka byla deklarovaná jako půjčka a obžalovaní členům projektu slibovali, že jejich peníze zhodnotí a převedou na ně americké dluhopisy, každý za tisíc dolarů. Navíc jim slibovali pravidelný příjem, jenž jim měl plynout z činnosti firmy a vkladů dalších lidí, které se jim podaří přivést a do projektu zapojit.

V praxi to chodilo tak, že ten, kdo přivedl nového člena, dostal deset tisíc korun z poplatku nováčka, za zbytek se nakoupily dluhopisy a část šla na odměny pro ty, kteří stáli ve vyšších patrech pyramidy.

Klientům však obžalovaní podle vyšetřovatelů zamlčeli nepříznivou hospodářskou situaci společnosti Rhinoceros, která od roku 1998 nedosahovala žádného zisku a její podnikání nebylo takové, aby mohla dostát svým závazkům.

„Částky vylákali za použití psychologických metod komunikační manipulace,“ píše se v obžalobě, podle níž obvinění pořádali odborně velmi propracované, sofistikované a důvěryhodné prezentace. Ty probíhaly ve Vysočanech na Chomutovsku, v Brně, Luhačovicích, Olomouci a v dalších městech České republiky.

Semináře byly i v Teplé u Třebenic na Litoměřicku, kde společnost Rhinoceros dodnes vlastní bývalý zámek Amadeus. Koupila ho však ještě předtím, než spustila Avalanche. Dnes je v něm penzion Klášter.

„Nechci, nemám sílu...“

Telefon v penzionu včera zvedla žena, která je obžalovaná spolu s tehdejším manželem a dříve působila jako zaměstnankyně firmy Rhinoceros.

„Já se k tomu nebudu vyjadřovat, ani k soudu nechodím, protože nemám sílu koukat na ty nesmysly, co se tam dějí. Já jsem z toho nemocná, nám se rozpadlo manželství, zničilo nám to životy včetně rodiny,“ prohlásila.

Znalec označil projekt jako pyramidovou hru nebo též takzvané letadlo, v němž se obvykle nejlépe vezou ti, kteří nastoupí mezi prvními a získávají nejvíc peněz od „cestujících“, kteří si přisednou později. Obžalovaní to od počátku popírají, tvrdí, že nešlo o podvod, ale o „multilevelový marketing“.

Rozdíl mezi v Česku nelegální pyramidovou hrou a multilevelovým markentingem je v tom, že v druhém případě se odměny vyplácejí z prodeje produktů a motivací k nákupu je jejich hodnota.

V případě pyramidy jde pouze o to, získat nárok na odměnu. To vede k tomu, že po několika úrovních se potenciální trh vyčerpá a není odkud brát. Členové na nižších patrech pak zákonitě prodělávají.

Cesta k bohatství. Pro někoho

Policisté se případem firmy Rhinoceros začali zabývat už v roce 2006, až po šesti letech však byla vypracována obžaloba a v roce 2014 ji začal řešit soud. Od počátku se soud s obhájci dohaduje, kolik lidí a které vyslechnout. Soudkyně Kurešová dosud vyslechla podle svého odhadu padesát nebo šedesát lidí. Někteří z nich odmítali, že by je obžalovaní podvedli, a dokonce prohlašovali, že zásahem policie byla poškozena naopak společnost Rhinoceros.

Dá se usuzovat, že to byli ti, kteří do systému naskočili včas a vydělali na něm. Ale i někteří z těch, kteří prodělali, to vzali překvapivě smířlivě. U soudu prohlásili, že zkrátka obětovali 68 tisíc a že jim to nevadí. A o to právě obhajobě jde – ukázat, že lidé poškozeni nebyli.

Z údajné škody 400 milionů korun se skoro nic nezajistilo. Téměř všechny peníze se utratily na provoz projektu.

Celé dny na čtení rozsudku

Líčení od roku 2014 zkomplikovalo úmrtí jednoho z advokátů, místo něhož musel nastoupit jiný a nastudovat spis. Původně byli obžalovaní čtyři lidé, jeden ale během soudního procesu rovněž zemřel. Ostatním třem hrozí za podvod až desetileté vězení.

Monstrózní případ nyní finišuje. „Máme nařízeno hlavní líčení ještě na březen, dokazování bych chtěla ukončit během následujících několika měsíců a do první poloviny letošního roku bychom měli dospět k závěrečným řečem. Před vyhlášením rozsudku budeme potřebovat na poradu a přípravu asi čtyři měsíce,“ popsala soudkyně Kurešová. V této rozsáhlé kauze může být i čtení rozsudku neobvyklé. Podle odhadů může trvat až čtyři dny.

V České republice policisté odhalili v minulosti asi dvacet pyramidových her, většinou šlo o projekty z 90. let, kdy lidé slepě věřili, že snadno a bez práce zbohatnou.