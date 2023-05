Podporu pobírá třetina nezaměstnaných. Vyplácení se zpřísní, slibuje ministr

Tři z deseti příjemců dostali v dubnu méně než 6 500 korun. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce. Vláda v konsolidačním balíčku počítá se zpřísněním vyplácení.

Podle ministra práce Mariana Jurečky by měla pobíraná částka po čase klesat rychleji než dnes. Snižování podpor doporučila loni k ozdravení státních financí Národní ekonomická rada vlády (NERV). Zmínila ale i to, že dvě třetiny příjemců mají podporu pod 10 500 Kč a 22 procent pod existenčním minimem.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V dubnu dosahovala 3,6 procenta. Úřad práce evidoval 261 700 uchazeček a uchazečů o zaměstnání. Nárok na podporu mělo 74 709 lidí. Z nich 36 300 bylo v evidenci do tří měsíců, dalších 28 350 od tří měsíců do půl roku.

Průměrná podpora je deset tisíc korun

Celkem 3 548 nezaměstnaných pobíralo podporu déle než rok. Průměrná měsíční částka činila 10 012 korun. Přes 11 501 korun v dubnu dostalo 24 600 osob, méně než 6501 korun mělo 21 300 lidí.

Podporu mohou získat ti, kteří v posledních dvou letech hradili aspoň 12 měsíců sociální odvody. Lidem do 50 let se vyplácí pět měsíců, od 50 do 55 let osm měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Částka se stanoví u zaměstnanců z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu.

První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu, nebo „na dohodu“, dostává 45 procent.

Maximální podpora může dosahovat 0,58násobku průměrné mzdy, letos tedy 22 797 korun. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobku, nejvýš tedy 25 549 korun za měsíc. Týká se to lidí s čistým příjmem nad 39 300 korun.

V dubnu úřady práce vyplatily celkem 2 395 maximálních podpor. Nejvyšší možnou částku tak získalo necelé procento nezaměstnaných. Průměrná podpora se od loňského dubna do letošního zvýšila zhruba o 1 500 korun. Loni činila 8 485 korun. Minulý rok v dubnu podporu dostalo 31 procent nezaměstnaných, tedy 75 300. Z nich 21 800 bylo v evidenci přes tři měsíce.

„Počítáme s tím, že zrychlíme tempo poklesu podpory v čase,“ řekl Jurečka při představení balíčku. Uvedl, že by se mělo odlišit také to, jestli je člověk v evidenci uchazečů například po dvaceti letech, nebo opakovaně po krátkém čase. „Každý, kdo má zdravé ruce, nohy a hlavu, ať pracuje,“ řekl ministr.

Letošní rok o 600 milionů korun méně

Změny má upravit novela o zaměstnanosti od ledna příštího roku. Vláda v podkladech ke konsolidačnímu balíčku uvádí, že by se měla prodloužit i nutná doba placení odvodů pro nárok na získání podpory. Jak vysoká by měla být po zpřísnění úspora, kabinet v materiálu nevyčíslil.

Úřady práce loni na podporách podle ministerstva práce vyplatily 9,86 miliardy korun. Pro letošek má resort v rozpočtu o 600 milionů korun méně.