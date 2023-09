Piráty ovládla Ferjenčíkova klika, chtějí omezit práva členů, říká rebelující členka

V neděli 3. 9. 2023 jsem po pěti letech ukončila členství v České Pirátské straně.



Pirátkou zůstávám, neb pirátem se člověk nestává, pirátem se člověk rodí. A jako pirátka nemohu jakkoliv dál participovat na rozpadu hodnot, na kterých bylo mezinárodní pirátské hnutí ve Švédsku založeno. Českou Pirátskou stranu ovládl systém, proti kterému jsme původně bojovali - kamarádčofty, korupce, netransparentní rozhodovací procesy, odtržení mocných od “plebsu”.



Pomyslnou třešničkou na dortu je snaha nemalé části členstva, podporovaná našimi ministry, zásadně omezit (čti zrušit) institut členského podnětu. Tedy to, co je na Pirátské straně největší dobro, které umožňuje všem bez ohledu na funkce možnost ovlivňovat dění, má být brzy tak zásadně omezeno, že se již můžeme bavit o pomalém zrušení participace členstva. To co nás odlišuje od klasických stran je dnes vnímáno jako nevhodně “nadužívaný” nástroj a mocní nás ho chtějí zbavit. #vladnemenerusit



Meritokracie je mýtus a Pirátská strana je toho zářným důkazem. Data či odbornost jsou pasé, zásadní je mít kontakty, chodit chlastat s vládnoucí vrstvou nebo spát se svou šéfovou, pak máte šanci se někde uchytit. Z bojovníků za svobodu se stali prizdisráči na obojku Dona Pabla (Pavel Blažek aka ODS).



O tom, co ženy ve straně reálně zažívají, nebudu z úcty k obětem/přeživším mluvit. Pro ilustraci mohu říci, že Pirátky jsou již mnohdy nuceny sáhnout po pomoci PČR a Právníků*ček, neb strana to odmítá řešit. Případně si vzpomeňte na nedávnou aféru z MV, myslím, že to je jasný obrázek toho, jak jsou ženy ve straně většinou mužů (ne všech samozřejmě a těm patří dík) vnímány. Moje odborná skupina Rovné šance, která se postavením a zastoupením žen zabývá, bohužel, neshledává podporu v orgánech strany. Pan předseda oceněný “Genderman” (tahle cena je plivnutím do tváře všech žen) odmítá s (nejen) námi komunikovat a řešit palčivé problémy, zbaběle strká hlavu do písku a pak se diví, když občas něco vyplave. #smrtpatriarchatu #metoo #misogynie



Mám na víc, tak čus! Zdar a sílu všem Vám, kteří statečně držíte pozice a věříte, že obrat je ještě možný, nechť Vám to vydrží a zvítězíte!!!



P.S.: Tímto ruším i své účty na Facebooku a Twitteru