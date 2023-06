Nerada bych, abychom trouchnivěli, říká Pirátka Michailidu. Stranu neopustí

Co říkáte na to, že vás strana odvolala z vedení?

Vnímám to tak, že tito členové nechtějí, abych byla já a moje veřejná prezentace spojována s funkcí ve stranickém parlamentním orgánu. Na to mají naprosté právo.

Hlasování tedy skončilo poměrem 47 procent proti a 53 procent pro vaše odvolání. Překvapil vás výsledek?

Ano, vcelku mě překvapilo, že byl poměr tak těsný. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se ke mně vyjádřili někteří členové stranického vedení, jsem čekala, že mé odvolání projde výraznější většinou.