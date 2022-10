KONTEXT: Babiš se bojí prohry, voliče mu přebere Středula, říká expertka

Poslechněte si celý rozhovor s politoložkou Lebedovou v Kontextu:

„Kandidáti už dnes musí vážit kroky, protože je jejich počínání ostře sledované a nastavují se emoce a důvěra vůči nim,“ říká Eva Lebedová. Těm, kteří chtějí usilovat o Pražský hrad, ale nebyli doteď příliš vidět, začíná ujíždět vlak. „Teď nastává souboj o mediální pozornost a je těžké se ve shluku informací dostat se do popředí, aby jejich sdělení nezaniklo,“ konstatuje.

Eva Lebedová (1981) Politoložka se zaměřením na volební kampaně, politický marketing a komunikaci. Působí na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Je členkou vědeckého sdružení European Consortium for Political Research. S manželem Tomášem Lebedou a dalšími autory vydali v roce 2021 knihu Češi a demokracie v digitální době. Politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

To ale neplatí v případě expremiéra Babiše, který s ohlášením kandidatury stále otálí. Podle Lebedové zvažuje, zda se mu boj o Hrad vyplatí. „Nechce do volebního klání vstoupit, pokud by v něm nemohl zvítězit. On se opravdu bojí porážky a pokud by měl přesvědčivá data, které to naznačují, tak z toho rozhodnutí ustoupí,“ říká.

Lebedové se zdá pravděpodobné, že ANO nepostaví žádného kandidáta a osiřelí voliči Babiše posílí preference odboráře Josefa Středuly. Ať tak či onak, Babiš i Středula se budou vyrovnávat s velkým množstvím zarytých odpůrců.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů právě v sobotu pořádal demonstraci za zavedení cenové kontroly u potravin, energií nebo nájmů a zvýšení minimální mzdy. Středulovi je vyčítáno, že si z odborářské akce dělá volební mítink. Na akci sice neměl stánek, ale bylo možné získat pláštěnku s fotografií a textem stredulanasprezident.cz.

„Problémy s oddělením kandidatury od dennodenní práce má problém i Andrej Babiš,“ poukazuje Lebedová na expremiérovy cesty obytným autem do krajů. „Těžko očekávat od Josefa Středuly, že by z této role vystoupil, protože je tak schopný oslovit masy lidí a mobilizovat je. Z hlediska volební logiky a politického marketingu je to pochopitelné,“ uznává.

Největším favoritem je ale stále generál ve výslužbě Petr Pavel. Čím podle Lebedové Čechům tak imponuje? „Je zajímavý zejména v kontextu politické situace v Evropě. Jsme v nejproblematičtějším období od druhé světové války. Teď se spousta voličů rozhoduje na základě toho, kdo je schopný v této době být zemi oporou a pevně se rozhodovat,“ uvažuje Lebedová a dodává, že právě Pavel vykazuje tyto vlastnosti.

