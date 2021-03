Většinu území Čech zasáhne v sobotu silný vítr, místy o síle vichřice

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem platí v podstatě celou sobotu pro celou Prahu, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj a také pro severozápadní část Jihočeského kraje a okresy Jičín a Nová Paka v Královéhradeckém kraji.

Od sobotní sedmé hodiny ranní do desáté hodiny večerní mohou nárazy západního větru na zmíněném území dosáhnout až 65 kilometrů za hodinu. V Karlovarském a Ústeckém kraji může vítr odpoledne ojediněle dosáhnout v nárazech až 90 kilometrů za hodinu.

Lidé v ohrožených oblastech si mají zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Kvůli spadlým stromům nebo polámaným větvím hrozí komplikace v dopravě, lidé by měli při řízení dbát zvýšené opatrnosti.

Během trvání výstrahy by lidé neměli chodit do lesa, nebo se zdržovat v blízkosti větších stromů. Při pohybu venku by měli lidé dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Na horách se má omezit vycházení a túry.