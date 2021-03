Místo jara sníh a v noci až minus 10. Oteplí se pozvolna příští týden

Do konce týdne bude v Česku převážně oblačno, na většině území se sněhovými přeháňkami a teplotami od dvou do šesti stupňů. Během čtvrtka a pátku může na horách připadnout i dalších 10 až 20 centimetrů sněhu. O víkendu se vyjasní až na polojasno, v noci ale bude mrznout a teploty můžou klesnout i k minus deseti stupňům. Příští týden by se mělo postupně mírně oteplovat.