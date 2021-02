Arktický mráz nás potrápí nejméně dva týdny. Taková zima tu dekádu nebyla

Co stojí za mrazivým počasím, které během víkendu dorazilo do Česka? Je to příslovečný „ledový vzduch ze Sibiře“?

Přesně tak. Od severovýchodu k nám proudí studený arktický vzduch, který se bude ještě prohlubovat a bude se k nám dostávat po celý týden. Globální numerické modely se dokonce přiklánějí k tomu, že k nám bude studené severovýchodní proudění dostávat i celý příští týden.

Máme před sebou ledové dny. Teploty budou trvale zůstávat pod bodem mrazu a ojediněle se od čtvrtka budou vyskytovat také arktické dny, při kterých teplota nevystoupí pod minus 10 stupňů Celsia.

Nastane arktický den v celé zemi?

Nikoliv, například v Praze bychom se v odpoledních maximech měli držet na minus osmi nebo devíti stupních. V ranních minimech na sněhové pokrývce při utišení větru to však mohou být i v Praze teploty kolem minus 15 stupňů. Numerické modely nám ukazují, že nejnižší teploty bychom měli naměřit od čtvrtka v severozápadní části republiky.

Zatím takové teploty ještě nepanují, ale pocitově je teplota venku velice nízko. Čím je to dáno?

Od neděle k nám vane ledový severovýchodní vítr, který dokáže pocitovou teplotu velmi výrazně snížit. Zatímco jsme včera na teploměru v Praze naměřili minus tři stupně Celsia, naše pocitová teplota byla až někde okolo minus osmi stupňů. Musíme s tím počítat také během čtvrtka, kdy bude na většině našeho území foukat čerstvý vítr. Při ohlášených minus devíti stupních pak může naše pocitová teplota klesnout až pod minus 15 stupňů. Takže tentokrát bychom neměli dát až tolik na náš teploměr, jako spíše na naši pocitovou teplotu.

Vy už jste částečně odpověděla, mrazivé teploty by měly vydržet v následujících 14 dnech. Poté by se už mělo začít oteplovat?

Mrazy vydrží nejméně 14 dní. Úspěšnost předpovědi počasí je samozřejmě nejvyšší, čím je daný den blíže. Nyní můžeme říci, že studené severovýchodní proudění vydrží v tomto týdnu a numerické modely uvádějí, že by mělo pokračovat i v dalším týdnu. Oteplovat by se podle nich mohlo začít až v posledním únorovém týdnu. Ale to je ještě opravdu hodně daleko, takže zatím můžeme potvrdit nejbližších 14 dní.

Ing. Dagmar Honsová Ph.D Meteoroložka a hlasatelka počasí

Vystudovala obor biometerologie na České zemědělské univerzitě v Praze.

V diplomové práci se věnovala verifikaci pranostik.



Na své alma mater přednáší na Katedře agroekologie a biometeorologie.

Je známá především díky hlášení počasí na Meteo TV a televizi Nova.

Je to jen můj pocit nebo i statistiky dokazují, že podobně mrazivých dnů v posledních letech ubylo?

Podobně studené počasí, kdy bylo i v nížinách kolem minus 15 stupňů se sněhovou pokrývkou, panovalo naposledy v únoru 2012. To už nějaký ten pátek opravdu je. Spíš bych to obrátila a řekla, že v posledních letech jsme měli teplotně výrazně nadprůměrné zimy, které byly na sněhové srážky velmi chudé. Kdybychom letošní zimu srovnávali s loňskou, kdy byla nejnižší teplota naměřena až 1. dubna a v nížinách vůbec sníh neležel, tak nám to může připadat diametrálně odlišné. To, co však zažíváme nyní, je pro zimu ve středoevropských podmínkách více typické než loni.

A souvisí poměrně teplé zimy v předešlých letech nějak s globálním oteplováním? Dá se to na základě dlouhodobých statistik říci?

Já nejsem klimatolog. Když si však čtu jejich studie, tak musím konstatovat, že z nižších nadmořských výšek postupně sněhová pokrývka mizí. Se sněhem se v budoucnu budeme setkávat pouze v horských oblastech, v nížinách již nebude. Letošní zima se tomu sice vymyká, nicméně právě klimatologické předpovědi hovoří o tom, že to nemusí být pravidlem - může být pět zim bez sněhu a pak přijde klasická ladovská zima.

Pražané letos mohou mít pocit, že během letošní zimy sněží častěji než v minulých letech. Je tomu skutečně tak?

S takto dlouho trvající dobou sněhové pokrývky jsme se v Praze setkali naposledy v lednu 2009 a 2010. Takže na tom něco bude.

Překvapila vás letošní zima něčím?

Mám ráda jakékoliv extrémy a ty letošní zima přinesla. Mám na mysli například rychlé přechody frontálních systémů či prudké střídání teplot. Minulý týden teplota v ranních minimech například ve čtvrtek neklesla pod osm stupňů Celsia, byly velmi teplé noci a v odpoledních maximech se teploty dostaly i přes 12 stupňů. Poté se zase velmi rychle ochladilo a přišly mrazy. Nemohu tedy říct, že mě něco překvapilo, ale velmi mě bavilo, jak se střídalo teplé jihozápadní proudění, které přineslo téměř předjaří, se studeným severovýchodním prouděním.

