Nespoléhejte na teploměry, o víkendu bude fakt zima, varují meteorologové

„Arktický vzduch začne pronikat nad naše území od severu až severovýchodu během soboty. O víkendu nás také ovlivní okraj tlaková níže, která přinese na teplotním rozhraní sněžení a to postupně i do nížin. Během noci na neděli a v neděli by mělo v jihozápadní, jižní a jihovýchodní polovině území sněžit - přesné odhady úhrnů jsou ale zatím nejisté,“ uvedli meteorologové ve středu na Facebooku.

„V neděli s ohledem na již velmi chladný vzduch očekáváme prakticky na celém území celodenní mrazy. Zejména na Moravě a ve Slezsku by navíc mohlo i poměrně dost foukat, a pocitová teplota zde tak bude vlivem větru klesat i pod minus 10 stupňů. Zároveň však upozorňuje, že se jedná o pocitovou teplotu, nikoli tu, kterou naměříme na klasickém teploměru,“ upřesnili. Teplota ve 2 metrech by se měla pohybovat odpoledne většinou lehce pod nulou.

Kdo se v neděli a pondělí chystáte do Beskyd a Jeseníků, počítejte s velice nízkou pocitovou teplotou.

Také začátek příštího týdne bude ve znamení nízkých teplot a celodenních mrazů. „Teploty v pondělí a úterý většinou nevystoupí ani nad minus 3 stupně. Na Moravě a ve Slezsku bude v pondělí stále poměrně větrno a stejně jako v neděli zde očekáváme velmi nízkou pocitovou teplotu, která by mohla při silnějším větru klesnout dokonce i pod minus 15 stupňů,“ uvádí zpráva.

Arktický vzduch, který ovlivní naše území, bude kontinentálního charakteru a bude tedy poměrně dost suchý. „Neočekáváme tedy srážky a vyskytovat by se mohlo i relativně slunečné počasí, v noci s malou oblačností (lokálně se ale může tvořit nízká oblačnost). Po ránu při déletrvajícím vyjasnění tedy teploty mohou klesat i výrazně pod minus 10 stupňů,“ uzavřeli.

Během středy by se mělo podle meteorologů začít výrazně oteplovat a celodenní mrazy pominou. „Vpád arktického vzduchu bude tedy jen krátkodobější. Není ale vyloučený další vpád arktického vzduchu ani později. Situaci budeme upřesňovat,“ sdělil ústav.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI 👀Před několika dny jsme vás informovali o ochlazení, které nás čeká během víkendu a na začátkem příštího týdne. Pojďme se nyní podívat, jak se situace vyvíjí.



❄️Arktický vzduch začne pronikat nad naše území od severu až severovýchodu během soboty. O víkendu nás také ovlivní… https://t.co/w1tZ3XJ5KS https://t.co/R07sypZLGr oblíbit odpovědět

Už na Nový rok ČHMÚ upozornil že s příchodem druhého lednového týdne na území republiky udeří celodenní mrazy s teplotami hluboko pod minus 10°C. Už tehdy meteorologové informovali, že za to bude moci bude mrazivý arktický vzduch ze severu.

„Nejisté je samozřejmě to, jak dlouho tento charakter počasí vydrží a jak se bude počasí vyvíjet ve druhé polovině příštího pracovního týdne. Existují ale náznaky, že toto chladné období by mohlo být delšího charakteru a nebude jen přechodné,“ avizoval už prvního ledna ČHMÚ.