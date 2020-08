Česku bude nadále vládnout letní počasí, od půlky srpna se mírně ochladí

10:27 , aktualizováno 10:27

Po vydatných srážkách a mírném ochlazení na začátku příštího týdne se znovu oteplí a počasí se ustálí. V první půlce srpna by se měly maximální denní teploty pohybovat okolo 25 stupňů. Poté meteorologové očekávají mírné ochlazení. Teploty by ale stále měly přes den zůstávat nad 20 stupni. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.