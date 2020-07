Čeká nás nejteplejší den týdne. Rekordy padat nebudou, kroupy možná ano

7:51 , aktualizováno 7:51

Během úterý bude do Česka postupovat teplý vzduch od jihu, který přinese zatím nejteplejší den roku. Krátce na to, ve večerních hodinách, přijde do České republiky studená fronta, rychlé ochlazení vyvolá silné bouřky. Platí výstraha proti vysokým teplotám, požárům, ale i proti silným bouřkám ojediněle i s krupobitím.