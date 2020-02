V březnu se bude postupně oteplovat, příští týden může ještě sněžit

15:29

Počasí v březnu by nemělo vybočovat z normálu. Počátkem měsíce se budou v noci teploty pohybovat ještě kolem nuly a přes den dosáhnou nejvýše k deseti stupňům Celsia. Na horách, případně ve středních polohách by mělo příští týden opět sněžit, v nižších polohách pršet. Postupně se bude mírně oteplovat. Vyplývá to z měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).