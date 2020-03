Zimní kabáty neuklízejte, od středy bude v noci mrznout a na horách sněžit

„Dnes (v pondělí) teploty vystoupí na 7 až 11 stupňů Celsia a v dalších dnech se bude od západu ochlazovat. Od středy se budou noční teploty většinou pohybovat pod bodem mrazu a to od 0 do -4 stupňů Celsia a odpoledne se teploty budou pohybovat od 3 do 8 stupňů Celsia,“ uvedl meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku se místy objeví přeháňky nebo déšť. Nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Během dne by měly srážky ustávat a oblačnost ustupovat. Teploty by se měly pohybovat od 7 do 11 stupňů Celsia. V 1 000 metrech na horách kolem 2 stupňů Celsia, na Šumavě až 4 stupně.

V úterý bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, od západu postupně nad 600 metrů i srážky sněhové. Odpoledne by však od západu měly srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně Celsia, na západě Čech až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 6 až 10 stupňů Celsia.

Ve středu bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo. Zpočátku místy s deštěm, jinde během dne ojedinělé přeháňky. V polohách nad 500 metrů srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 stupeň Celsia, v Čechách 0 až -4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 stupňů Celsia.

Ve čtvrtek bude převážně oblačno, zpočátku místy skoro jasno. Během dne místy přeháňky. V polohách nad 500 metrů by měly srážky být sněhové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 stupňů Celsia.

V pátek bude převážně oblačno, na horách místy sněhové přeháňky. Přes den v polohách pod 400 metrů i přeháňky dešťové. Nejnižší noční teploty 0 až -4 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 stupňů Celsia.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: zataženo až oblačno, přechodně až polojasno, místy přeháňky nebo občasný déšť, od středních poloh, postupně jen na horách srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty v sobotu 4 až 8 stupňů Celsia, v dalších dnech 7 až 11 stupňů Celsia.