V neděli přijde ochlazení a déšť. Letní počasí se začne vracet příští úterý

„Oteplování bude pokračovat až do soboty, kdy nás začne přecházet studená fronta, která se na Moravě bude vlnit. Proto zde bude pršet jak v neděli, tak v pondělí. V sobotu bude nejtepleji a na některých místech, zejména jihovýchodě Moravy by se teploty mohly přiblížit 30 stupňům,“ říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák. Podle něj by se zároveň po ochlazení na začátku příštího týdne opět mělo oteplovat místy až k letním hodnotám.

Na čtvrteční den předpovídají meteorologové polojasno až oblačno, místy až jasno. K večeru v Čechách od západu bude oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 19 až 23 stupni, v tisíci metrech na horách klesnou na 14 stupňů.

V noci na pátek bude převážně polojasno. Během noci od západu bude místy přibývat oblačnost, nebo bude zataženo. Na severozápadě a severu místy, jinde jen ojediněle, lze očekávat slabý déšť. Teploty se v noci budou pohybovat kolem 13 stupňů, při velké oblačnosti klesnou na 7 stupňů.

Během pátku má být podle meteorologů polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo; ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů, na horách se mají pohybovat kolem 18 stupňů.

V sobotu bude převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, místy se objeví přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Během dne mírný vítr v bouřkách přechodně zesílí.

V neděli očekávají meteorologové oblačno až zataženo, v jihovýchodní polovině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. V severozápadní polovině bude přechodně i polojasno, místy se objeví srážky. Nejnižší noční teploty budou mezi 15 až 11 stupni. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů.

Také v pondělí bude zataženo až oblačno, v jihovýchodní polovině území bude pršet, jinde se srážky vyskytnou jen ojediněle. Od severozápadu bude ubývat srážek i oblačnosti. V noci teplota klesne na 10 stupňů, přes den se bude pohybovat mezi 17 až 21 stupni.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka předpovídá polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle objeví přeháňky. Ráno se musíme připravit na občasné mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 až 5 stupni. Nejvyšší denní teploty v úterý vyšplhají na 18 až 22 stupňů, v dalších dnech pak na 21 až 25 stupňů.

