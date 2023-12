O víkendu sníh a mrznoucí déšť. Meteorologové varují před ledovkou

„V pátek večer se v Čechách od západu vyskytne slabé sněžení, které bude přecházet místy v mrznoucí déšť. Ten na podchlazeném povrchu a na drátech elektrického a trakčního vedení může namrzat a tvořit slabou ledovku,“ upozornili meteorologové na sociální síti X v pátek dopoledne.

Nejvyšší riziko ledovky je podle nich v pátek večer a v noci na sobotu, a to v jižních a jihozápadních Čechách. „Během sobotního dne budou teploty stoupat nad bod mrazu a srážky ustávat, riziko tvorby ledovky tak přechodně zanikne,“ doplňuje ČHMÚ. Výstraha na ledovku platí od pátečních 18:00 do sobotních 10:00 v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji.

Znovu se ledovka může objevit v sobotu večer a v noci na neděli, a to už na většině území. Na východě země může vydržet až do nedělního večera. Při ledovce hrozí chodcům úrazy při uklouznutí, starší nebo méně mobilní lidé by proto měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy.

Na většině území Čech se o víkendu začne pozvolná oteplovat. Obleva přinese podle meteorologů také nebezpečné doprovodné jevy v podobě padajícího ledu a rampouchů ze střech.

Meteorologové rozlišují několik ledových jevů. Ledovka je zrádná, vzniká jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Bývá čirá a mnohdy naprosto hladká. Vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech či sloupech.

Náledí vzniká zmrznutím vody nebo sněhu na zemi. Námraza se tvoří zmrznutím drobných kapek mrznoucí mlhy při jejich styku s povrchem země či s povrchy objektů a předmětů o teplotě pod bodem mrazu.