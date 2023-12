PŘEHLEDNĚ: Co dělat, když sníh či led ze střechy zničí zaparkované auto

1 Kdo zodpovídá za sníh či led spadlý ze střechy?

Podle mluvčího České asociace pojišťoven (ČAP) Tomáše Pavlíka v případě, že dojde kvůli pádu sněhu nebo ledu ze střechy k poškození věci nebo škodě na zdraví, za takovou škodu odpovídá vlastník domu.

2 Co má majitel vozu v takovém případě dělat?

„Dojde-li sněhem nebo ledem k poškození vozidla parkujícího u domu, měl by majitel vozidla nejdříve situaci řádně zdokumentovat. Nejlépe pořízením fotografií či videa, nebo svědeckou výpovědí svědka, který škodu také viděl,“ doporučil mluvčí České asociace pojišťoven.

Po zdokumentování škody je pak podle jeho slov dobré vyhledat vlastníka nemovitosti a informovat jej o vzniklé škodě.

Hasiči doporučí firmu

3 Jak je to s pojištěním?

Vlastník vozidla, pokud má sjednané plné havarijní pojištění, může škodu podle Pavlíka vypořádat i z tohoto druhu pojištění. „Co se týče postupu, také je dobré škodu nafotit, včetně celé situace (nejenom vozidlo), ale i místo, ze kterého sníh či led spadl,“ uvedl dále Pavlík z ČAP.

Případnou spoluúčast by podle něj vlastník vozidla nejdříve zaplatil sám a poté jí mohl nárokovat po vlastníkovi nemovitosti. „Pojišťovna, která škodu za havarijního pojištění zaplatila, by také měla právo vymáhat škodu po vlastníkovi nemovitosti,“ dodal mluvčí ČAP.

4 Pomohou s odklízením ledu či sněhu ze soukromých střech hasiči?

Ne. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka pro iDNES.cz řekl, že odstranění sněhu ze střech budov si musí zajistit každý majitel sám, a to například prostřednictvím specializované firmy.

„Hasiči to dělají opravdu jen v případě, kdy je tam ohrožení života a jedná se o veřejné či státní budovy, například školy či pošty. Soukromé domy, což je asi 90 procent, si zajišťují majitelé sami,“ řekl pro iDNES.cz Kavka.

Když se však přesto soukromník obrátí na hasiče, tak podle Kavky mu je poskytnut seznam firem, které se tím zabývají. „Musí si to každý odstranit sám. My to opravdu neděláme,“ zdůraznil Kavka.

Náhrada škody na zdraví

5 Jak postupovat při úrazu na neudržovaném chodníku?

Podle právníka Jaroslava Ortmana je nutné se obrátit s takzvanou předžalobní výzvou na obec a požadovat náhradu škody. „Asi to bude náhrada škody na zdraví, může to být náhrada škody za zničený kabát nebo něco jiného,“ uvedl Ortman. Obec má být cílem z toho důvodu, že za stav chodníků zodpovídá majitel, což je ve většině případů právě ona.

Škůdce (zde vlastník komunikace, pozn. red.) podle něj odpovídá za náhradu za ušlý výdělek, čili nárokem na náhradu škody může být jak bolestné, tak ztížení společenského uplatnění, ušlý výdělek a přímá škoda.

6 Může se i vlastník zbavit viny?

„Pokud by si třeba děti hrály tím, že budou na zasněženou střechu házet rampouchy a vyvolají škodu, tak vzniká spoluzavinění. Ale v každém případě je vlastník povinen starat se o to, aby střechy nebyly přetížené - mnohdy může být na střeše i tuna sněhu a ta dokáže člověka i zabít,“ vysvětlil právník Ortman.