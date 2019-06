Východ Česka zasáhnou bouřky, tropické teploty opět nastoupí od úterý

„Ve čtvrtek odpoledne a večer se mohou ještě objevit v jihovýchodní polovině území silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami,“ uvedla meteoroložka Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Lokálně se mohou rozvodnit malé toky a zaplavit sklepy či podjezdy. Vítr dosáhne rychlosti až 75 kilometrů za hodinu a může lámat větve stromů.

Na čtvrtek od 12:00 do 23:00 vyhlásil ústav výstrahu pro celou Moravu a Slezsko a také pro jihovýchodní části Pardubického a Jihočeského kraje. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Lidé by si měli dát pozor na poletující předměty, řidiči by měli v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, upozornili meteorologové.

Ve čtvrtek bude polojasno bude polojasno, v Čechách až skoro jasno, na východě oblačno. Postupně oblačno na většině území a místy bouřky, v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné s přívalovými srážkami a kroupami. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C. V bouřkách může zesílit i vítr, ojediněle s nárazy kolem 70 km/h.

V noci na pátek meteorologové předpovídají převážně oblačno, místy přeháňky, zpočátku i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 13 °C.

V pátek přes den bude převážně oblačno, místy, zejména na Moravě a ve Slezsku, přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C.



Sobota přinese oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Na severu Čech jen ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C.

V neděli bude převážně oblačno, zejména v jihovýchodní polovině území místy přeháňky, ojediněle bouřky. Postupně od severozápadu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C.

V pondělí předpokládáme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty zpočátku 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C.