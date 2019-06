S bouřkami přijde krátké ochlazení, tropy nastoupí znovu po víkendu

Dusnou sobotu by měly zakončit bouřky s kroupami a silným větrem, neděle pak bude ojedinělým ochlazením současných tropů. Ty se však záhy vrátí, po zbytek června i první dva týdny prázdnin mají nadprůměrné teploty vydržet. Uvedli to meteorologové ve svém měsíčním výhledu počasí. Srážky by měly být průměrné.