Ministr Petříček vyzval Turecko k zastavení vojenské akce v Sýrii

Petříček se s velvyslancem Ahmetem Bigalim sešel v pondělí ráno před odletem na radu ministrů zahraničních věcí Evropské unie v Lucemburku, jejímž hlavním tématem podle ministra bude další postup EU.

„Panu velvyslanci jsem osobně zopakoval, že prioritou EU je diplomatické řešení situace v Sýrii a že další konflikty nepřispívají ke stabilitě regionu. Vyzval jsem tímto Turecko k zastavení vojenské akce, apeloval jsem na diplomatické řešení. Pouze okamžité příměří může dát prostor pro taková jednání,“ uvedl ministr.



S velvyslancem také hovořil o tom, že po útocích umírají i civilisté včetně lidskoprávních aktivistů. „Další desítky tisíc lidí musely opět opustit své domovy. Toto není cesta, jak válku v Sýrii ukončit,“ poznamenal Petříček. Velvyslanci rovněž připomněl rozdílný pohled Česka a Turecka na vnímání Kurdů. „Pro EU a USA jsou to spojenci, kteří pomohli porazit tzv. Islámský stát,“ dodal ministr.

Také ambasáda uvedla, že Petříček doporučil politické řešení situace. „Velvyslanec v reakci uvedl, že je základním právem Turecka založeným na mezinárodním právu přijmout opatření, která vyžaduje turecká národní bezpečnost, proti jakékoli teroristické hrozbě vycházející ze Sýrie,“ napsalo velvyslanectví. Operace se podle ambasády provádí proti teroristickým organizacím, Sjednocené demokratické straně (PYD) a syrským kurdským milicím (YPG).

„Maximální pozornost je věnována tomu, aby nedošlo k újmě u civilistů. Tento cíl je dosud úspěšně naplňován,“ uvedl velvyslanec s tím, že nejde o operaci proti Kurdům, ale proti teroristickým organizacím. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) ale přišly o život desítky civilistů.

„Od začátku problémů s Islámským státem se Turecko aktivně zapojilo v mezinárodní koalici proti němu a výrazně přispělo k mezinárodnímu boji s ním,“ napsala ambasáda. Velvyslanec také zdůraznil, že Turecko podporuje celistvost a svrchovanost Sýrie stejně jako Česko.

Babiš v neděli po schůzce expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech před novináři tureckou operaci v Sýrii znovu odsoudil. Evropa podle něj kromě výzev a odsouzení vojenské akce neudělala nic. Předseda vlády je přesvědčen o tom, že situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem světové mocnosti aktivně vyjednávaly.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který dříve řídil českou diplomacii, se pozastavil nad benevolentním přístupem generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga ke krizi. „Mluví o tom, že by Turecko mělo být zdrženlivé nebo cíle volit přiměřeně. Představte si, jak by to vypadalo v okamžiku, kdy Rusko obsadilo Krym a mělo lidi na Donbase, kdybychom se na (ruského prezidenta) Putina obrátili s tím, aby postupovalo zdrženlivě a přiměřeně. Turecko dělá něco velmi podobného,“ uvedl. Unie je podle něj silným hráčem, který by měl dát najevo, že se nenechá Tureckem vydírat.



Turecko zahájilo operaci v příhraničí Sýrie ve středu. Šéf Evropské k omise Jean-Claude Juncker poté vyzval Ankaru k zastavení vojenské akce, Francie tureckou ofenzivu odsoudila a spolu s Británií a dalšími evropskými zeměmi svolala Radu bezpečnosti OSN. Ta se ale na svém čtvrtečním zasedání na společném prohlášení k turecké ofenzivě neshodla. Český premiér Andrej Babiš (ANO) soudí, že Evropa kromě výzev a odsouzení neudělala nic.