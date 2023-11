Premiéra Fialu do Nigérie nevpustí. Může jít o spor kolem podpory Izraele

„Nigérie nám oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra, proto jsme se dohodli, že návštěvu rušíme,“ sdělil Smolka. Upřesnil, že oznámení z nigerijské strany přišlo v pondělí večer.

Fiala, který je od pátečního večera na týdenní návštěvě subsaharské Afriky, se proto zdrží v Keni zřejmě déle, než bylo původně v plánu. Na programu má poté návštěvu Ghany a Pobřeží slonoviny.

Zrušení návštěvy dávají opoziční členové sněmovního zahraničního výboru, které dnes ČTK oslovila, do souvislosti s vystupováním české vlády na podporu Izraele po říjnovém útoku palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy. Například poslanec Jaroslav Bžoch za ANO poukázal na rozdělení zemí Afriky v názoru na izraelsko-palestinský konflikt. Poslanec Jiří Kobza z opozičního hnutí SPD zase uvedl, že Nigérie s diplomatickou zdvořilostí dala jasně najevo, co si o premiérovi myslí.

Česká republika byla spolu se Spojenými státy či Izraelem jednou ze 14 zemí, které 27. října hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří v Pásmu Gazy. Státům, které takto hlasovaly, vadilo zejména to, že text neobsahuje přímé odsouzení Hamásu za masakr izraelských civilistů ze 7. října. Pro přijetí rezoluce, která je první společnou reakci OSN na novou válku Izraele s hnutím Hamás, hlasovalo 121 států včetně Nigérie.

Nigerijský ministr zahraničí Yusuf Tuggar minulý týden při setkání s palestinským velvyslancem v Nigérii Abdalláhem Šavešem zopakoval, že nigerijská vláda podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinské otázky. Současně odsoudil zabíjení civilistů a obě strany konfliktu vyzval k zastavení bojů, informovala místní média. „Nezáleží na tom, kdo násilí páchá. Nigérie je proti násilí, a pokud jde o současnou situaci v Gaze, Nigérie hlasovala pro zastavení bojů. Takový je náš postoj a takový zůstane,“ prohlásil ministr.

Fiala do Keni přiletěl v neděli z Addis Abeby, kde jednal s vrcholnými představiteli a zahájil česko-etiopské obchodní fórum. V pondělí předseda vlády zahájil obchodní fórum v Nairobi a navštívil místní muzeum. V úterý se podle plánu setká s keňským prezidentem Williamem Rutoem a poté se čeká tisková konference. Následně by Fiala měl jednat i s keňským ministrem obrany Adenem Dualem. Další program v Keni vzhledem ke zrušenému odpolednímu odletu do Nigérie je v tuto chvíli nejasný.

Posílit vývoz z Keni do Česka

Fóra v Keni se účastní zástupci bezmála dvou desítek českých a přes 70 keňských firem. „Jsem hrdý na to, že Keňa je naším klíčovým partnerem v Africe,“ uvedl Fiala s tím, že je třeba posunout česko-keňskou spolupráci na novou úroveň a dál stavět na důvěře, kterou si například v bezpečnostním sektoru české firmy už v zemi vytvořily.

„Cítím, že před sebou máme dobrou budoucnost,“ poznamenal premiér. Příležitosti vidí pro spolupráci v nových technologiích, v IT sektoru, v české pomoci, pokud jde o stabilizaci keňské energetiky, ve vodohospodářství či zdravotnictví. Obchod mezi Keňou a Evropskou unií by proto podle premiéra měl být co nejliberálnější. Minulý rok podle Fialy český export do Keni dosáhl 20 milionů dolarů (asi 454 milionů Kč), zatímco z Keni byl poloviční.

Zatímco z Česka do africké země míří zařízení na automatické zpracování dat, potravinářské stroje, či papír a polymery, do Česka jsou podle údajů serveru Businessinfo.cz dováženy především suroviny rostlinného původu, třeba bambus, ovoce a ořechy, ryby, zelenina a také rudy. Zemědělské komodity představují přes 90 procent celkové hodnoty keňského exportu, hlavními destinacemi v EU jsou Německo, Nizozemsko a Francie.

Podle předsedy keňské obchodní komory Ericka Ruttoa je zapotřebí posílit vývoz z Keni do České republiky. Rutto v této souvislosti vyzdvihl nejen zemědělství, ale také stavebnictví. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj Českou republiku představil jako exportně orientovanou vysoce industrializovanou ekonomiku a podnikatelům v konferenčním sále řekl, že cítí z obou stran velmi silný zájem o prohloubení spolupráce.

7. srpna 2023

Na fóru bylo podepsáno memorandum o porozumění, které má vést k udržení komunikace mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a keňskou obchodní komorou a přispět tak k uzavírání nových kontraktů.

Česko je pro Keňu spolehlivým partnerem, uvedl podle místních médií keňský ministr obrany Aden Duale. „Keňa dál upevňuje a posiluje své srdečné vazby s dalším zeměmi, Česká republika je strategický a spolehlivý spojenec,“ prohlásil.