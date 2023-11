Je klíčem k řešení migrace, řekl Fiala a odletěl do Afriky na návštěvu pěti zemí

„Česká republika musí v této globální situaci navazovat kontakty s novými a dosud zapomenutými regiony,“ řekl Fiala před odletem z kbelského letiště do Addis Abeby.

Premiér také společně s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Janem Rafajem označili Afriku za klíč k vyřešení nelegální migrace a prohlásili, že Afrika má pro Česko velký ekonomický potenciál hlavně v rámci zdravotnického průmyslu, energetického průmyslu a obranného průmyslu.

Fiala u všech pěti zemích, které hodlá s delegaci navštívit, zmínil, že Česká republika chce posílit či vytvořit nové příležitosti speciálně pro obranný průmysl. Mimo jiné se chystá i na vyjednání dodávek zkapalněného plynu z Nigérie.

Připomněl v té souvislosti svou dubnovou cestu do Asie, při které navštívil Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán. Doufá, že i africká cesta přinese konkrétní výsledky. „Afrika i ty vybrané země mají velký ekonomický potenciál, je tam spousta příležitostí. Musíme se na tento kontinent přestat dívat jako na něco, co je pro nás nezajímavé, daleko,“ uvedl.

„Tento rok je rokem exportních misí, za to bych chtěl vládě poděkovat, je to jeden z kroků jak posunout českou ekonomiku výše. V současnosti je 80 procent vývozu Česka do Evropské unie, ale rozšíření dalších trhů je pro ČR velká potencionální výhoda,“ uvedl na brífinku před odletem prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Přítomnost politiků je při navazování hospodářských vztahů v Africe mimořádně důležitá a funguje jako „razítko byznysu“, dodal. V delegaci jsou firmy, které mají v Africe zkušenosti, ale i společnosti s předjednanými kontrakty. „Je to i možnost vytvořit podmínky pro firmy, které s námi vůbec nejsou,“ řekl Rafaj.

Podle Fialy Evropa v poslední době zanedbala rozvoj vztahů s Afrikou, využily toho Rusko a Čína.“Musíme to co jsme zanedbali napravit. Způsob, kterým jsme to dělali, nebyl dostatečně efektivní,“ dodal

Česká delegace do etiopské metropole Addis Abeby přiletí v pátek večer a program zahájí v sobotu ráno česko-etiopským obchodním fórem.

Následně se Fiala setká s premiérem Abiyem Ahmedem a etiopskou prezidentkou Sahle-Work Zewdeovou. Prohlédnout by si měl také nemocnici či Muzeum vody, v neděli pak leteckou základnu v Bishoftu.

Program v keňské Nairobi začne v pondělí keňsko-českým obchodním fórem. Následují návštěva vojenské National Defence College, která spolupracuje s českou armádou, či prezentace českých aktivit v ochraně biodiverzity, výzkumu a inovací v Národním muzeu v Nairobi. V úterý je v plánu jednání s prezidentem Williamem Rutem.

Ve středu by se měl Fiala setkat v Nigérii s tamním prezidentem Bolou Tinubuem. Jednat by měl i s ministrem pro plyn za účasti stálého tajemníka ministerstva ropných zdrojů a zástupce Nigerijské národní ropné korporace (NNPC).

V Ghaně bude premiér ve středu a ve čtvrtek. Přijme jej prezident Nana Akufo Addo, setká se s dalšími vrcholnými představiteli a kromě zahájení česko-ghanského obchodního fóra by se Fiala měl setkat se členy mise MEDEVAC.

Závěrečný den návštěvy zahrnuje zahájení obchodního fóra v Pobřeží slonoviny, jednání s předsedou vlády Robertem Beugrém Mambém či viceprezidentem Tiémokem Koném. V plánu jsou i setkání s ministrem zdravotnictví či předsedkyní senátu. Výprava českého předsedy vlády by se měla do Prahy vrátit v sobotu po půlnoci.

Fiala před cestou uvedl, že Afrika je světadílem s velkým potenciálem pro české firmy a že návštěva má přispět k tomu, aby se českým firmám otevřely dveře na tamní trhy. Svaz průmyslu a dopravy za cíl cesty označil rozvíjení obchodních vztahů v oblasti obranného, strojního, zemědělského, zdravotnického průmyslu, finančnictví a logistiky a poukázal na „narůstající vliv“ Ruska a Číny v Africe.