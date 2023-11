Lipavský nevidí za odmítnutím Fialy v Nigérii spor o Izrael, řeší Čechy v Gaze

Fiala je od minulého pátku na týdenní cestě po afrických zemích. Nigérie podle mluvčího vlády Václava Smolky oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program. Podle diplomatických zdrojů krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN. Jeruzalém čelí rostoucí kritice zejména muslimských zemí, kvůli vzdušným úderům v palestinském Pásmu Gazy, které zahájil po krvavém útoku hnutí Hamás na jižní Izrael.

„Já bych to nijak nepropojoval,“ řekl Lipavský. Je podle něj potřeba si uvědomit, že premiér se vydal na ambiciózní cestu zahrnující celkem pět afrických zemí. „Pro realizaci cesty bylo poměrně malé časové okno. Prostě partnerská strana došla k závěru, že není schopna v podmínkách, v tom časovém okně zrealizovat plnohodnotný program pro pana premiéra,“ míní šéf diplomacie.

„Myslím, že se delegace podle toho zařídila, a rozhodně bych tomu nepřikládal nějaké hlubší významy. To se prostě v mezinárodní politice občas děje,“ dodal Lipavský.

Informace o tom, že by Nigérie návštěvu zrušila z důvodu podpory Izraele, ministr nemá. „Pokud by to ze strany té země mělo být toto gesto, tak by to asi muselo být doprovozeno nějakou informací, signálem. Nic takového naše diplomacie nezaznamenala, takže bych ty interpretace spíše upozadil,“ řekl.

Zrušení státní návštěvy premiéra považuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Vilém Řehák za nestandardní krok a poměrně silné diplomatické gesto. Podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy svědčí zrušení cesty o tom, že by měli čeští ministři ve svých vyjádřeních k mezinárodní politice brát v potaz skutečné zájmy ČR a chovat se pragmatičtěji.

Vyjednávání o evakuaci

Ministerstvo zahraničí je podle Lipavského dále ve spojení s 11 lidmi, kteří mají zájem o evakuaci z Pásma Gazy. Jde o složité vyjednávání i s řadou mezinárodních aktérů, řekl v úterý Lipavský. Uvedl, že další detaily poskytnout nemůže.

Na základě dohody mezi Spojenými státy, Egyptem, Izraelem a Katarem, který také zprostředkovává jednání s palestinským radikálním hnutím Hamás, opustilo od středy Pásmo Gazy přes hraniční přechod Rafáh zhruba 1 100 lidí, napsala agentura AP. Egypt uvedl, že pomáhá evakuovat z Pásma Gazy „přibližně 7 000“ cizinců a občanů s dvojím občanstvím.

„S osobami průběžně naši diplomaté jsou schopni být v kontaktu. Zároveň záleží na situaci na hraničním přechodu v Rafáhu, co se podaří domluvit s Egyptem. Situace není jednoduchá, je to složité vyjednávání i s celou řadou mezinárodních aktérů, kteří nějakým způsobem fungují v prostřednické roli,“ poznamenal Lipavský.

Izrael zahájil rozsáhlou vojenskou operaci proti Hamásu v Pásmu Gazy poté, co při útoku v sobotu 7. října ozbrojenci hnutí na jihu Izraele pozabíjeli přes 1 400 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 240 osob bylo do Pásma Gazy odvlečeno jako rukojmí. Někteří z nich podle Hamásu při úderech zemřeli, několik dalších bylo propuštěno.

Při izraelských úderech zemřelo nejméně 10 328 lidí, informovala v úterý agentura AFP s odkazem na ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které Hamás kontroluje. Palestinské úřady také tvrdí, že mezi mrtvými je 4 237 dětí.

1. listopadu 2023