Peková jde do voleb proti „covidové diktatuře“ za Švýcarskou demokracii

Jedničkou hnutí Švýcarské demokracie ve Středočeském kraji je molekulární bioložka Soňa Peková, která se do povědomí lidí dostala už vloni na jaře. Je známá svými kontroverzními názory na koronavirová opatření, okamžitě by je zrušila a vše vrátila do starých kolejí.

„Žádné sociální distance, žádné respirátory a všichni do práce. Přestaňte se trapně bát o svůj život,“ uvedla. Dětí se podle ní epidemie netýká. „Dětmi myslím všechny do 35 let,“ dodala v pořadu CNN Prima NEWS K Věci.

„Krásná demokracie zaniká v neomarxistické diktatuře, která je hnaná covidem,“ uvedla Peková. Usuzuje tak podle síly vládní ruky. „Andreje Babiše vnímám jako diktátora. Má silné pravomoci a rozhoduje o věcech, o kterých by rozhodovat neměl,“ sdělila.

Peková kritizovala například uzavření škol. „Dětí se epidemie netýká, v dětech se virus nepomnoží. Zatahovat do toho děti je chybné,“ uvedla. Roušky označila za módu této epidemie. „Je nesmyslné, aby je lidi nosili na veřejnosti, mladí se s virem vyrovnávají bezproblémově,“ dodala molekulární bioložka.

Feudální zřízení

Situace v Česku podle jejích slov připomíná feudální zřízení. „Jeden člověk rozhoduje o tom, co lidi smí a nesmí, a doma je zavírá. Za rok a půl vláda neučinila nic, aby tu plíživá covidová diktatura nebyla,“ vysvětlila.

Objevují se tu strany, které jsou pro mladé nejspíš děsně sexy. „Mladá generace nemá historickou paměť, nerozsvítí se jim červené světýlko jako nám, co jsme zažili například sametovou revoluci,“ uvedla k tématu, jaké strany jdou v říjnu do voleb.

Už dříve uvedla, že druhá pandemie nenastane. Podle jejích slov byla první vlna popoháněna médii a reálný počet nemocných byl mnohem menší. „Léto pak bylo coviduprosté,“ oznámila.

Očkovala by jen ohroženou část populace. Neměla by tu však být „propagandistická masírka“. Přiznala, že Švýcarská demokracie moc šancí ve volbách nemá. Kdyby nebyla pandemie, do politiky by nešla. “Je to moje gesto, aby si lidé uvědomili, že existuje i jiná varianta, a že nám demokracii rozebírají pod rukama,“ uvedla. Sama si prý připadá jak důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha.

Soňa Peková už v minulosti za své výroky čelila kritice. Za šíření údajně neověřených informací ji kritizoval například imunolog Václav Hořejší nebo biochemik Jan Konvalinka.