Praktiků očkuje čím dál víc. Pořád jsou ale lidé, kteří se k vakcíně nedostanou

Zapojení praktických lékařů do očkování proti covidu-19 roste. Vyočkují nyní asi pětadvacet až třicet procent všech dávek. Celá řada přesto zůstává nezapojená. To je problém třeba pro imobilní pacienty, kteří nemohou přijet do očkovacího centra, nebo lidi z odlehlých koutů republiky. Ministerstvo zdravotnictví se problematikou dle svých slov zabývá.