Povinné očkování je nejrychlejší cesta z pandemie, říká německý ministr

„Vstupujeme do třetího roku pandemie, do roku, v němž se rozhodne, zda se virus stane endemickým, zda bude rozsévat méně žalu a smrti,“ řekl Lauterbach. Poznamenal, že pro boj s pandemií má Německo prostředky v omezování kontaktů a především v očkování.

„Nejjistější a nejrychlejší cesta z pandemie v Německu spočívá v zavedení všeobecné očkovací povinnosti,“ řekl Lauterbach. „Povinné očkování je z lékařského hlediska vhodné. Otázkou ale je, zda je to morálně obhajitelné,“ uvedl. Ve smyslu kategorického imperativu německého filozofa Immanuela Kanta, který jej označil za základ přirozené morálky, to obhajitelné je, poznamenal ministr. „Pokud bychom očkování všichni odmítali, pravděpodobně bychom pandemii nikdy nepřekonali,“ dodal.

Povinné očkování společně s účinnými léčivy podle Lauterbacha pandemii zastaví. „Této možnosti bychom měli rozhodně využít,“ řekl. „Prostředky k zastavení pandemie máme k dispozici,“ dodal.

Německo prozatím uzákonilo povinné očkování zdravotníků, pečovatelů a záchranářů. Pokud nebudou do 15. března očkováni, nebudou smět své profese vykonávat. Kancléř Olaf Scholz chce povinné očkování rozšířit na všechny dospělé. Zda tomu tak nakonec bude, jasné není. I v rámci koalice totiž sílí hlasy, zda by nebylo vhodnější povinné očkování omezit jen na vybrané profese a také na věkové skupiny, například pro starší šedesáti, případně padesáti let.

Šéf poslanecké frakce SPD Rolf Mützenich počítá s tím, že hlasovat o všeobecné očkovací povinnosti by parlament mohl v březnu, příslušný zákon by pak mohl platit od dubna.