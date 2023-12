Napsat šéfovi, že je zbabělec, není prohřešek, rozhodl spor žalobců kárný senát

Podle Komára šlo o odpovídající a kritické vyjádření. Podle Stříže se Komár dopustil neuctivého jednání, přičemž porušil povinnost státního zástupce vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit vážnost funkce státního zástupce.

„Rozumím mu, proč tak reagoval, neznamená to ale, že s ním souhlasím, především s formou, kterou zvolil. Výrazy jsou dehonestační, my se nepohybujeme na stavbě, ale v právním prostředí, měli bychom spolu hovořit slušně,“ uvedl Stříž.

Komár po oznámení rezignace Daňhela napsal 9. června e-mail, ve kterém tehdejšího vrchního žalobce nazval zbabělcem, který by se měl stydět. Komárovi se nelíbilo, že Daňhel rezignaci odůvodnil tím, že se mu úřad špatně řídí i kvůli existenci dvou poboček úřadu - v Ostravě a v Brně, jak stálo v tiskové zprávě k rezignaci. Daňhel měl podle Komára přiznat, že na funkci nestačí a nepoužívat pobočky jako výmluvy. E-mail rozeslal všem zaměstnancům vrchního státního zastupitelství, nejen žalobcům.

Daňhel následně ve svém oficiálním vyjádření k rezignaci uvedl, že důvody jeho odchodu nesměřují proti organizaci úřadu. Týkaly se podle něj výlučně jeho osoby a jeho odpovědnosti, kterou za chod úřadu nese.

Komár nepopřel, že e-mail rozeslal, kárným proviněním se ale vinen necítil.

„Obsah e-mailu nijak nevybočil z práva na svobodu projevu a na kritické vyjádření. E-mail nebyl adresován nikomu mimo úřad vrchního státního zastupitelství. Byl adresován jen kolegyním a kolegům, kterých se dotýkal. Daňhel postupoval nestatečně, uvedl zástupný a nepravdivý důvod své rezignace, a tím byly pobočky. Vědomě otevřel dveře k jejich zrušení. Obsah e-mailu považuji za konstruktivní a přiměřenou kritiku. Došlo k tomu, že jsem jej označil za zbabělce a že by se měl stydět, a podle mne je to odpovídající vyjádření,“ uvedl Komár.

Vypověděl, že Daňhel se už dříve podle něj dostatečně nepostavil za své podřízené, když na ně „útočil“ ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v souvislosti z brněnskou bytovou kauzou.

Podle předsedy kárného senátu Petra Mikeše označení zbabělec není neutrální, nese v sobě negativní poselství a nešlo o vhodné vyjádření. Podle něj mohlo být zvoleno lepší. „O kárné provinění ale nešlo, nedosáhlo to na hranici kárného provinění. To dosahuje určité intenzity, která mají závažný dopad a této hranice to nedosáhlo,“ řekl Mikeš.

Daňhel vedl olomoucké vrchní státní zastupitelství od poloviny července loňského roku. Ve funkci nahradil Iva Ištvana, jehož náměstkem býval právě Komár. Letos v červnu Daňhel oznámil rezignaci, funkci pak opustil v polovině léta. Důvody byly podle tehdejšího vyjádření osobní i profesní. Novým olomouckým vrchním státním zástupcem se stal Radim Dragoun, bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů.