Stříž podal kárnou žalobu na státního zástupce Komára za urážku kolegy

Komár v den, kdy Daňhel oznámil rezignaci, v e-mailu rozeslaném dalším zaměstnancům VSZ nazval olomouckého žalobce zbabělcem.

„Postupoval tak v rozporu s ustanovením zákona o státním zastupitelství, který stanoví státním zástupcům povinnost zachovávat náležitou úctu k ostatním státním zástupcům,“ stojí na webu Nejvyššího státního zastupitelství. ČTK požádala žalobce Komára o vyjádření.

Na možnost kárné žaloby upozornil v polovině června server Česká justice. Stříž tehdy navštívil Vrchní státní zastupitelství Olomouc když se rozhodl řešit neutěšenou situaci, která nastala po rezignaci šéfa olomouckého zastupitelství Daňhela. Podle serveru tam oznámil podání kárné žaloby na Komára, někdejšího náměstka bývalého vrchního olomouckého žalobce Iva Ištvana.

Komárovi se podle České justice nelíbilo, že Daňhel rezignaci odůvodnil kromě jiného tím, že se mu úřad špatně řídí i kvůli existenci dvou poboček úřadu - v Ostravě a v Brně. Daňhel by měl podle něj přiznat, že na funkci nestačí a nepoužívat pobočky jako výmluvy. Vyzval ho, ať to řekne do očí i státním zástupcům, kteří na pobočkách pracují.

Daňhel ve svém oficiálním vyjádření k rezignaci uvedl, že důvody jeho odchodu nesměřují proti organizaci úřadu. Týkají se podle něj výlučně jeho osoby a jeho odpovědnosti, kterou za chod úřadu nese. Končí k 31. červenci, Stříž hledá jeho nástupce. Podaný kárný návrh posoudí příslušný senát Nejvyššího správního soudu.