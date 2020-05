Nouzový stav do 17. května. Vláda nepožádá o jeho prodloužení, řekl Babiš

„Byli jsme první země, která zrušila lety do Itálie a dalších zemí a povinné nošení roušek. Jsme druhou zemí, která rozvolňuje opatření a jsme tak v elitním klubu zemí, které koronavirus zvládají velice dobře,“ řekl premiér Babiš „Důležité bylo, že to vláda zvládla. Rozhodovali jsme jednomyslně,“ dodal Babiš.

„Česká republika tu krizi zvládla. Čísla podle mě mluví jasně,“ řekl ministr vnitra Hamáček.



„Česká republika na krizi nebyla připravená. Šlo hlavně o nezahlcení zdravotnického systému. Razantní kroky na začátku krize vyžadovalo velkou politickou odvahu, ale dnes někteří lidé už sedm týdnů čekají na pomoc. Teď už však musí dojít k restartu,“ uvedl předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj se projekt chytré karantény zavádí zbytečně dlouho.



Premiér Babiš nesouhlasil s tím, že by se chytrá karanténa zaváděla pomalu: „My teď pracujeme už na druhé verzi takové karantény. Například projekty eRoušky a tak dále. V tom jsme opravdu špička. Tady patří velké díky ajťákům, kteří nám velice pomáhají,“ myslí si Babiš.

„Vláda udělala dobře, že česko včas ekonomicky vyplo. Vláda také schvalovala velkou část opozičních návrhů. Největší pochvalu si ovšem podle mě zaslouží naši občané,“ řekl předseda opoziční ODS Petr Fiala.

„Nošení roušek vevnitř smysl má. Otázka je u jejich nošení v parcích a v podobných oblastech,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Je podle něj hlavně důležité, že už vláda v současnosti je schopna reagovat lokálně, na rozdíl od začátku epidemie.



Opozice chce jasný plán pro případnou druhou vlnu

„Je důležité si uvědomit, že ten virus tady bude pořád. V současnosti ale máme vlastní zkušenost a mlžeme případně ta opatření zase operativně zpřísnit,“ myslí si Hamáček.

Opatření se mají rozvolnit už od pondělí, kdy mohou znovu otevřít kina a divadla. V hledištích ale bude možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech popcorn nekoupíte. Při konzumaci v restauracích nebude nutné mít nasazenou roušku. Upřesňují se i nároky na kadeřnictví a školy. Změny představili ministři v pátek.

Premiér Andrej Babiš také přiznal, že na začátku krize byly problémy a chyběla koordinace. Zároveň ale pochválil hygienické stanice za zvládnutí krize.

Hamáček upozornil, že Česko už provedlo přes milion testů. „Myslím si, že je to velmi solidní číslo,“ řekl

Opozice podle Fialy bude po vládě chtít jasný plán ochrany rizikových skupin v případné druhé vlně nemoci covid-19. „Jsou také nutné organizační změny ve zdravotnictví a ten strach zdravotníků, se kterými se bavím, je prostě reálný,“ uvedl.

„Česko dalo do zdravotnictví nejvíce peněz do zdravotnictví v historii,“ řekl premiér Babiš. Premiér Babiš už dříve prohlásil, že Česku koronavirová krize neublíží a státní kasa se bát nemusí. Schodek státního rozpočtu je nicméně nejvyšší v historii. Nicméně stovky až tisíce firem avizují, že i po rozvolnění preventivních opatření už neotevřou, zejména jde o restaurace.



Fialovi také vadí, že už vláda v rámci řešení krize už podle něj vláda dvakrát jednala nezákonně. V budoucnu je podle něj třeba vyvarovat se podobného scénáře.

„Občanům vadí to, že by jim vláda mohla krást pod záminkou pandemie svobodu,“ vyjádřil se Fiala k novému zákonu pro boj s koronavirem, který ve čtvrtek schválila vláda. Baroš návrh kritizoval. Nelíbí se mu, že by nad rozhodováním ministra zdravotnictví neměla kontrolu Sněmovna. Podle Hamáčka k žádnému omezení svobod nehrozí.



Ministr vnitra se domnívá, že za současného stavu nouzový stav v Česku může skončit k 17. květnu. Vláda se podle premiéra Babiš bude řídit pandemickým zákonem.